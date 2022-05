Roland-Garros

Er was nogal wat te doen over de naam van Swiatek de afgelopen dagen op social media. Is het Shvee-ON-tek? Svi-A-tek? of toch Shvi-Òn-tek? Gelukkig weet Swiatek het zelf natuurlijk als beste.

Iga's Bakkerij

Ondertussen is er op het internet een hype ontstaan rondom het geweldige seizoen van Swiatek. Op de website https://1gasbakery.com/ wordt bijgehouden hoeveel 'bagels' en 'breadsticks' er dit jaar door de Poolse gebakken zijn. Een bagel is in tennis de term voor het winnen van een set met 6-0. Een breadstick staat voor een met 6-1 gewonnen set.

Op de site wordt een indrukwekkende lijst aan speelsters weergegeven die dit seizoen een bagel om de oren hebben gekregen van Swiatek. Zo zien we namen als Naomi Osaka, Anett Kontaveit, Madison Keys en Bianca Andreescu terugkomen als 'tevreden klanten' van Iga's Bakkerij.

Swiatek heeft dit seizoen al zestien bagels op haar naam staan. Gisteren was het nog maar eens raak in de vierde ronde partij tegen Zheng Qinwen. Het record stamt uit 2013 en is in handen van Serena Williams. De Amerikaanse won dat jaar maar liefst 25 keer met 6-0. Het tennisseizoen is echter nog niet eens halverwege. Swiatek is dus hard onderweg om Williams uit de boeken te slaan.

