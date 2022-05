Liefhebbers kunnen hun vingers alvast aflikken bij het resultaat van de loting, want Nadal, Djokovic en Alcaraz zijn terechtgekomen in de bovenste helft van het schema. Dit betekent dat ze elkaar moeten verslaan om de finale van de tweede Grand Slam van het jaar te bereiken.

We kunnen op die manier al vroeg in de tweede week vuurwerk verwachten, maar eigenlijk is het vanaf de eerste dag, zondag 22 mei, al spannend. Kunnen de Nederlanders voor een verrassing zorgen? Bij de mannen moeten Botic van der Zandschulp en Tallon Griekspoor het doen, bij de vrouwen staat Arantxa Rus in het hoofdschema.

Wereldtoppers

Van der Zandschulp is als 26ste geplaatst, maar dit betekent niet dat hij zomaar eventjes de tweede week bereikt met Fabio Fognini en Nadal in zijn deel van de loting. Voor Griekspoor en Rus wordt het bovenal zaak om de eerste ronde te overleven en daarna misschien verder te kijken.

Daarnaast spelen onder meer Jean-Julien Rojer, Matwé Middelkoop, Wesley Koolhof, Van der Zandschulp en Griekspoor ook de dubbels en behoren Diede de Groot, Aniek van Koot en Sam Schröder tot de wereldtop in het rolstoeltennis, waar je via discovery+ niks van hoeft te missen.

Swiatek

Zonder Ashleigh Barty zijn bij de vrouwen alle ogen gericht op Swiatek, die in 2020 al eens het Franse Open op haar naam wist te schrijven. Swiatek is al 28 partijen op rij ongeslagen en won het ene na het andere toernooi, maar op Grand Slams gelden andere regels. Dat hoopt onder meer Naomi Osaka aan te tonen, maar de Japanse moet eerst haar revival maar eens serieus gestalte zien te geven.

Avondsessies

De lange tennisdagen op Roland Garros – en dus ook de uitzendingen – starten iedere dag rond de klok van 10:30 uur en kunnen duren tot wel middernacht, omdat het vernieuwde Court Philippe Chatrier inmiddels geschikt is gemaakt voor tennis in het donker. Vanaf nu wordt er in Parijs de hele dag door getennist.

Het commentaar wordt twee weken lang verzorgd door onder meer Kristie Boogert, Abe Kuijl, Mariette Pakker en Robbert Reimering.

