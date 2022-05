Roland-Garros

Twee sets had Świątek nodig om de eerste ronde door te komen. Daarmee maakt de huidige nummer één van de wereld de verwachtingen waar. In twee sets, 6-2 6-0, geeft Świątek geen enkele kans aan Tsurenko om in de wedstrijd te komen.

Gravelschoenen

Tsurenko klaagde halverwege de wedstrijd over het gravel dat in haar schoenen bleef hangen. De umpire wees de Oekraïense er snel op dat de omstandigheden voor iedereen gelijk waren en dus dat de wedstrijd gewoon gespeeld moest worden.

