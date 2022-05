Gravel is toch al niet de favoriete ondergrond van Medvedev, want op het gemalen baksteen presteert hij duidelijk minder dan op de andere banen. Daar komt nog bij dat hij kort voor de start van de tweede Grand Slam druk is met zichzelf, omdat een hernia via een medische ingreep verholpen moest worden.

Medvedev keerde terug tijdens het ATP-toernooi in Genève, maar moest in de tweede ronde met 2-6 en 6-7 buigen voor Richard Gasquet, die wel doorstootte naar de kwartfinale. Het gebeurt niet vaak dat de Rus al zo vroeg moet afhaken, maar de onderliggende redenen maken duidelijk waarom het nu niet wil.

Ad

Tennis | "Daniil Medvedev is nog niet elke dag de nummer 1 van de wereld" - Mats Wilander

Roland-Garros Roland Garros | "Duimen dat hij kan meedoen" - Mauresmo over deelname Nadal in Parijs GISTEREN OM 10:57

Nooit top op gravel

“Ik speel op gravel sowieso nooit mijn beste tennis. Ik weet dat ik heus wel goede resultaten kan boeken, dat heb ik in het verleden ook laten zien, maar dan moet ik me wel goed voelen. Ik voel nog maar weinig vertrouwen”, verklaarde Medvedev zijn nederlaag.

“Hoe je kunt zien dat ik weinig vertrouwen heb? Doordat ik de tie-break met 5-7 inleverde met het slaan van een dubbele fout. Dit is een bittere pil, maar ik heb wel grotere tegenslag gekend in mijn carrière. Op fysiek vlak voelde ik me nog niet eens zo slecht. Met wat extra training moet ik gereed kunnen zijn voor Roland Garros.”

AusOpen | Kijk hier naar de hoogtepunten van de heroïsche finale tussen Nadal en Medvedev

Djokovic en Nadal favoriet, Alcaraz outsider

Klaar voor Roland Garros of niet, Medvedev wijst Djokovic en Nadal aan als de duidelijke favorieten terwijl er ook maar weinig hoeft te gebeuren of het valt de kant op van Carlos Alcaraz, die niet meer lijkt te kunnen verliezen en het ene na het andere toernooi won.

“Het is voor mij op gravel ieder seizoen weer hetzelfde liedje… Voor mijn lichaam is gravel ook nog eens de meest gevaarlijke ondergrond. Op één of andere manier ben ik op gravel nooit honderd procent. En daarom ben ik ook zeker geen favoriet voor Roland Garros, maar ik wil mijn best doen en hoop goed te presteren. Als ik mijn normale niveau aantik, kan ik nog steeds gevaarlijk zijn.”

Roland Garros is één van de weinige kansen voor Medvedev dit voorjaar, omdat hij volgens de laatste stand van zaken op basis van zijn nationaliteit wordt geweerd van Wimbledon.

Indian Wells | “Ik weet niet hoe lang ik nog kan tennissen” - Medvedev over het uitsluiten Russen

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Van de Zandschulp stijgt wederom en krijgt plaatsing in Parijs 16/05/2022 OM 09:23