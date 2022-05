Het contrast kon niet groter. Djokovic rekende in drie sets eenvoudig af met de Argentijn Schwartzman, terwijl Nadal bijna vier en een half uur lang stond te zwoegen tegen Félix Auger-Aliassime.

Terwijl de Canadees en Spanjaard aan hun wedstrijd begonnen gaf Djokovic een persconferentie. Hij wist toen nog niet wie zijn tegenstander zou gaan worden in de volgende ronde.

Toen hij vooruit keek naar een mogelijke ontmoeting legde hij zonder het te weten de vinger op de zere plek. “Ik ben blij dat ik zelf niet lang op de baan heb hoeven staan de afgelopen dagen. Mijn wedstrijden met hem zijn bovenop al het andere fysiek heel zwaar. Dit is volgens mij de grootste uitdager die je kunt hebben op Roland Garros, maar als ik me blijf focussen op wat ik moet doen heb ik er wel vertrouwen in.”

Verschil tussen dag en nacht

Het zou nog wel eens uit kunnen maken of de mannen hun wedstrijd overdag spelen of in het avondprogramma. s’ Avonds is de baan nog trager, wat wel eens in het nadeel kunnen zijn van Nadal.

“Als topspelers kunnen we verzoeken indienen, maar ik weet niet hoe goed daar naar wordt geluisterd. De toernooidirecteur en televisieomroepen bepalen uiteindelijk of je in de middag of avond speelt. We moeten ons daar op aan kunnen passen,” zegt hij.

“Het ligt eraan tegen wie je speelt of je liever in de avond of middag tennist. Er is geen gouden regel. Ik moet wel zeggen dat ik op andere Grand Slams altijd goed speelde onder het kunstlicht. Toch zou ik liever overdag spelen. Het is dan kouder en de baan is dan nog trager en de bal zal minder hoog stuiteren. Daar zou mijn tegenstander voordeel uithalen.”

