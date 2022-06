"Ik heb alles gegeven, maar niet op mijn best gespeeld", treurde Djokovic na afloop tijdens de persconferentie. "Ik kreeg mijn kansen, maar heb er te weinig mee gedaan."

"Ik ben wel trots op de manier waarop ik heb gevochten", vervolgde de Serviër. "Ik heb gestreden tot het allerlaatste punt, maar uiteindelijk verloren van een vandaag betere speler."

Magische avond

Rafael Nadal was zichtbaar geëmotioneerd na afloop van de partij. "Ik ben heel blij. Ik heb gewonnen van één van de allerbeste spelers ooit. We hebben een geweldige geschiedenis samen en vandaag een nieuw hoofdstuk geschreven. Het was een magische avond."

De Spanjaard, die verbaasd opkeek dat zijn clash met Djokovic ruim vier uur heeft geduurd, kon tijdens de partij geen moment verslappen. "Het was een hele zware wedstrijd. De enige manier om van Novak te winnen, is door van het eerste tot het laatste punt je allerbeste tennis te spelen."

Op de vraag of hij volgend jaar alsjeblieft weer wil terugkomen op Roland Garros, op zijn favoriete baan, moest Nadal lachen. "Het enige dat ik daarop kan zeggen is, ik zie jullie in twee dagen."

