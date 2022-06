Roland-Garros

"Ik wist dat ik mijn allerbeste tennis moest spelen om hem te verslaan. Gelukkig is dat gelukt. Hij bleef maar terugkomen. Daar kreeg ik het wel benauwd van", sprak Zverev na afloop.

"Ik denk dat Carlos hier nog heel vaak gaat winnen", vervolgde de Duitse nummer drie van de wereld. "Ik heb hem aan het net gezegd dat ik hoop dat ik win voordat hij begint met ons allemaal te verslaan."

"Ik hoop dat ik win, voordat hij begint met ons allemaal te verslaan" - Alex Zverev

Overwicht

Zverev won de partij dinsdag in vier sets: 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. De Duitser had een overwicht in de eerste twee sets, maar zag zijn opponent terugkomen in de derde set. Alcaraz miste vervolgens een setpunt bij een 6-5 stand in de tiebreak van set vier. Uiteindelijk won Zverev alsnog de set en de wedstrijd.

De Duitser denkt dat de omstandigheden invloed hadden op de wedstrijd. "De bal ging een stuk sneller toen het nog zonnig was. Ik ben in die fase ook niet gebroken. De wedstrijd kantelde steeds meer zijn kant op. Ik ben heel blij dat ik de tiebreak alsnog won en er geen vijfde set is gekomen."

