Het was de allereerste keer dat de 26-jarige Van de Zandschulp en Nadal (35) tegenover elkaar stonden. Zelfs geen trainingspotje speelden de twee tegen elkaar, waardoor het voor de nummer 26 geplaatst een nieuwe ervaring was om de spinballen van Nadal te moeten verwerken.

Het begon goed, met een break, maar toen Nadal eenmaal op stoom begon te raken, had hij de eerste twee sets binnen de kortste keren binnen. “Ik ging veel te vol”, verklaarde Van de Zandschulp. “Ik begon pas in de derde set, halverwege, mijn ritme te vinden en ja… mijn spel te spelen. Vanaf toen had ik het gevoel dat ik goed speelde, maar toen was het al te laat.”

Gravelkoning

“Het lag aan Nadal, maar ook aan mezelf. Het is heel moeilijk om tegen Nadal je ritme te vinden, zeker als je nog nooit tegen hem hebt gespeeld. Dit was de eerste keer. Het was heel erg aanpassen en wennen en dat lukte pas goed in de derde set. Tegen zulke toppers is dat gewoon te laat en kun je niet na twee sets pas je ritme hebben gevonden.”

Van de Zandschulp heeft zijn eerste keer gehad en vond het stiekem best bijzonder om uitgerekend op Roland Garros tegen dertienvoudig winnaar Nadal uit te komen, maar het leuke hiervan komt pas bovendrijven als hij thuis zit en over een paar dagen het toernooi mentaal heeft verwerkt.

“Ik heb in de derde set laten zien dat ik goed mee kan. Zonde dat het te laat was. Ik had nog een kans om terug te breaken, maar die pakte ik jammer genoeg niet. Ik had zeker graag nog een set willen spelen. Het was een bijzondere wedstrijd. Leuk…? In het begin was het niet zo leuk omdat het niet mijn kant opviel en het niet lukte om te spelen zoals ik wilde. Maar het was ook wel weer speciaal om op zijn toernooi tegen Nadal te spelen. Ook op deze baan, het zat bomvol en er hing een mooie sfeer. Over een paar dagen, thuis, als je er nog eens over nadenkt, ga je het mooie van deze wedstrijd zien.”

Verschil Nadal en Medvedev

Van de Zandschulp werd tijden zijn laatste drie Grand Slams (US Open, Australian Open en Roland Garros) tot drie keer toe gestuit door de absolute wereldtop. Twee keer door Mevedev en nu door Nadal, heeft hij verschillen tussen de twee gemerkt?

“Als hij het stadion betreedt, merk je dat Nadal een grotere persoonlijkheid is. Hij heeft 21 Grand Slams gewonnen en is dus een grotere naam dan Medvedev. Ook in New York tegen Medvedev had ik twee sets nodig om soort van te wennen aan zijn spel voordat ik beter ging spelen, nu weer. Het is altijd fijn om al tegen jongens gespeeld te hebben. Stel er komt een volgende keer tegen Nadal dan kan het zeker beter gaan. Voor de start wilde ik minimaal de derde ronde halen. Dat is gelukt, maar jammer genoeg is het niet meer geworden.”

