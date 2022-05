Roland Garros | Irina-Camelia Begu gooit racket weg en raakt kind in het publiek

De ATP en WTA hebben aangekondigd harder te straffen tegen wangedrag van spelers en speelsters, na diverse incidenten de afgelopen maanden. De vraag is of de situatie met Begu hieronder valt. De Roemeense nummer 63 van de wereld was niet blij met haar spel en wierp haar racket vooruit tegen haar stoel. Deze stuiterde vervolgens ongewild het publiek in.

Het is op de beelden niet te zien of het kind is geraakt. Feit is wel dat het jongetje moest huilen en last leek te hebben van zijn wang. Begu bood direct haar excuses aan en ging na de partij nog eens bij het jongetje langs. Met een knuffel en foto loste ze het op.

Supervisor

De scheidsrechter lieten het incident niet zomaar voorbij gaan. Hij haalde zijn supervisor erbij en samen namen ze de tijd om te overleggen. Ook gingen zij in gesprek met Begu. De Roemeense kreeg uiteindelijk het voordeel van de twijfel en mocht verder na een berisping.

Na het incident was Begu weer bij de les. Ze stond 2-0 achter in de derde set, maar boog dit om naar 6-4 in haar voordeel. In de derde ronde treft ze de Française Leolia Jeanjean.

