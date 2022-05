Het concept met avondpartijen in Parijs verschilt van die bij de Australian Open en de US Open. De organisatie kiest elke dag één hoofdpartij uit die vanaf 21.00 uur op het centre-court (het Philippe Chatrier stadion) wordt gespeeld. Deze wedstrijd krijgt dus alle aandacht.

Bizarre beelden

Vorig jaar paste Roland Garros dit concept al toe, maar vonden deze partijen vanwege de avondklok tijdens de coronacrisis deels plaats achter gesloten deuren. Het zorgde voor bizarre beelden. Zo werd het kwartfinaleduel tussen Novak Djokovic en Matteo Berrettini om 23:00 uur stilgelegd om het publiek naar buiten te laten gaan.

Dit jaar mag het publiek dus wel blijven bij de partijen laat op de dag. Volgens Corretja kunnen zij wel eens mooie onvoorspelbare wedstrijden gaan zien. De tweevoudig runner-up in Parijs denkt dat de verandering van het schema zorgt voor verrassingen door de wisselende omstandigheden en het gebrek aan hersteltijd voor de spelers.

Andere manier van spelen

"De verlichting is altijd wel een tricky ding. Ook vraagt het een andere manier van spelen. De bal stuitert lager en snel spelen is lastig, omdat het moeilijk is om winners te maken. Je moet veel dropshots gebruiken", legt Corretja uit.

Ook het tijdstip van spelen kan voor problemen zorgen. Wanneer het schema overdag uitloopt, begint de avondwedstrijd nog later. Het publiek moet apart betalen voor de avondwedstrijd. Dit betekent dat het Philippe Chatrier stadion eerst leeg moet zijn, voor het publiek weer naar binnen kan. Dit kan voor vertraging zorgen.

Twee dagen uitrusten

"Zeker wanneer je tot laat een lange partij speelt, heb je meer tijd nodig om te herstellen", denkt de Spaanse Eurosport-expert. "Twee dagen uitrusten is dan heel weinig. Dit kan je later in het toernooi opbreken."

Het publiek is er wel mee gewonnen. "Ik denk dat het leuk is voor het toernooi en de mensen op de tribune. Dus leuk voor het publiek, zwaar voor de spelers."

