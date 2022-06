Roland-Garros

Nadal plaatste zich na een epische halve finale in wording voor de veertiende keer voor de finale, al was de vreugde bekoeld vanwege de nare enkelblessure die tegenstander Alexander Zverev opliep. Nadal leidde op dat moment met 7-6(8) 6-6, maar moest tegen de Duitser alle zeilen bijzetten.

De historische triomf tijdens de Australian Open betekende Grand Slam nummer 21 en nu gaat ‘Rafa’ zelfs op voor zijn 22ste Grand Slam, maar die finale van zondag zou hij zo inruilen voor een nieuwe voet. Nadal had geen enkele moeite om dit te bespreken toen hij eenmaal verzekerd was van een finaleplek.

Nieuwe voet meer plezier

“Ik zou zo de finale willen verliezen als ik in ruil een nieuwe voet krijg. Die mening heb ik al heel lang en die is tussentijds niet veranderd. Uiteindelijk zou een nieuwe voet me in mijn dagelijks leven veel meer plezier verschaffen dan nog een bokaal”, aldus de 36 jaar geworden Nadal tijdens het persmoment.

“Winnen is fantastisch en maakt veel adrenaline los, maar het leven gaat door, ook na mijn loopbaan. Ik heb voor mijn loopbaan heel veel opgeofferd, maar ik zou ook als oud-tennisser graag op allerlei manieren willen blijven sporten, als amateur, en het is maar zeer de vraag of dat kan.”

Chronische pijn

Nadal kampt met een zeldzame en complexe voetkwetsuur (links) die wordt gekenmerkt door chronische pijn in de midden- en achtervoet. Op jonge leeftijd zeiden artsen te vrezen voor welke mogelijke carrière dan ook, maar desondanks kon Nadal uitgroeien tot de meest succesvolle tennisser ooit.

