Premium Tennis Rafael Nadal - Alexander Zverev 14:25-19:00

Ad

Dit liveblog wordt opgestart zodra Nadal en Zverev op de baan verschijnen om in te spelen. De eerste halve finale van de dag begint ‘niet voor 14:45 uur’, zoals dat officieel heet. In ons liveblog hoef je echter niets te missen. Later vandaag komen ook Marin Cilic en Casper Ruud in actie.

Roland-Garros Hoogtepunten Iga Swiatek - Daria Kasatkina - Roland-Garros EEN UUR GELEDEN

Roland Garros | Bekijk samenvatting van prachtige partij tussen Zverev en Alcaraz

Achtergrond

Het was de ‘bedoeling’ dat Nadal in de halve finale tegenover wonderkind Carlos Alcaraz zou komen te staan, maar Zverev besliste anders. Voor het eerst sinds lange tijd lijkt Zverev zijn zaakjes tijdens een Grand Slam weer op orde te hebben, wat hem net als vorig jaar op het Parijse gravel doorgang tot de halve finale opleverde. En dat in de zware helft van het schema. Bij toernooiwinst kan Zverev zelfs voorbij Djokovic en Daniil Medvedev wippen onderweg naar de eerste plek op de wereldranglijst

De grootste uitdaging voor de gouden medaillewinnaar van Tokyo 2020 wordt om koning Nadal uit zijn eigen paleis te jagen. De vraag is of Nadal op tijd hersteld is van zijn kwartfinale tegen Djokovic, waarin hij vier uur lang op de toppen van zijn kunnen moest spelen om de Serviër te verslaan.

Roland Garros | Nadal is nog net iets beter dan Djokovic onderweg naar halve finale

Pensioen

Dat lukte, maar Nadal is op zijn 35ste de jongste niet meer en iedere inspanning die hij moet leveren vergt een nieuwe investering en opoffering van zijn laatste krachten. De Spanjaard hintte er zelfs al diverse keren op dat zijn pensioen nu echt nadert, al weet je nooit of een volgende triomf weer een portie verse krachten aanboort.

Nadal versus Zverev belooft een intrigerende wedstrijd te worden, waarin Zverev gaat voor het bereiken van zijn tweede Grand Slam-finale en Nadal voor een historische 22ste Grand Slam-overwinning. Wie plaatst zich voor de finale? Het antwoord op die vraag volgt vrijdag, maar niet voor 14:45 uur.

Roland Garros | Bekijk de hoogtepunten van de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Swiatek blaast Kasatkina omver en bereikt finale in Parijs EEN UUR GELEDEN