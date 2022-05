Premium Tennis Diego Schwartzman - Novak Djokovic 02:30:18 Herhaling

Nadal goed begonnen

Roland-Garros Roland Garros | Trevisan stijgt op gravel weer boven zichzelf uit en meldt zich in kwartfinale EEN UUR GELEDEN

Nadal krijgt drie kansen op een break, maar de Spanjaard weet niet toe te slaan. 2-1 Voor Auger-Aliassime.

Nadal straks in actie

Rafa Nadal gaat snel beginnen aan zijn vierde rondepartij tegen Felix Auger-Aliassime. Cori Gauff slaat in anderhalf uur Elise Mertens van de baan. 6-4 6-0.

Djokovic wint in straight sets

Het zit erop voor Diego Schwartzman. Op geen enkel moment kon hij het Djokovic echt moeilijk maken. Djokovic wint in 6-1 6-3 6-3.

Publiek niet op de hand van Djokovic

Het Franse tennispubliek schaart zich achter de Argentijn. Punten van Schwartzman worden met groot gejuich ontvangen. Bij binnenkomst werd Djokovic zelfs met boegeroep toegeschreeuwd.

Roland Garros | Djokovic hoort boegeroep bij binnenkomst stadion

Ook tweede set naar Djokovic

Djokovic wint zes games op rij en pakt zo de tweede set. Het lijkt toch een kort dagje voor hem te worden.

Djokovic weer terug

Een 3-0 achterstand werkt hij weg en hij komt op 4-3 voorsprong. Kan Schwartzman partij blijven geven of is het verzet gebroken.

Wederopstanding Schwartzman

Diego Schwartzman zit weer in de wedstrijd. De Argentijn komt vroeg in de tweede set op een 3-0 voorsprong. Djokovic maakt veel onnodige fouten, terwijl de Argentijn is secuurder is gaan tenissen.

Roland Garros | Luister naar het publiek zodra Schwartzman Djokovic breakt

Djokovic op weg naar eerste set

Djokovic breekt de service van de Argentijn voor de tweede keer. Ogenschijnlijk eenvoudig pakt hij de eerste set met 6-1.

Djokovic begonnen aan wedstrijd

Djokovic is aan zijn wedstrijd met Diego Schwartzman begonnen. De Serviër begint met serveren en pakt de eerste game.

Novak Djokovic - Diego Schwartzman

Novak Djokovic neemt het op tegen Diego Schwartzman. De Serviër heeft nog geen set verloren tot in zijn Roland Garros avontuur en lijkt dus in een uitstekende vorm te verkeren. Schwartzman is wel zijn grootste tegenstander tot nu toe. De Argentijn is de nummer zestien van de wereld en heeft Rafael Nadal al eens eerder verslagen op een gravelbaan. De twee hebben het in totaal al zes keer tegen elkaar opgenomen en de spannendste wedstrijden waren op een kleibaan. De wedstrijd tussen Djokovic en Schwartzman is de tweede wedstrijd op Court Suzanne-Lenglen en wordt gespeeld na de wedstrijd tussen Trevisan en Sasnovich.

Rafael Nadal - Felix Auger-Aliassime

De favoriet voor de eindzege en de speler met de meeste Grand Slam titels op zijn palmares, Rafael Nadal, neemt het op tegen de Canadese Felix Auger-Aliassime.. Rafael Nadal kent het klei van Roland Garros beter dan zijn eigen achtertuin en voelt zich helemaal thuis in Frankrijk. De Spanjaard heeft een indrukwekkende reeks achter de rug en heeft nog geen moment van zwakte gekend. Auger-Aliassime is de huidige nummer negen van de wereld en is dus in de beste vorm die hij ooit gekend heeft. Pas één keer eerder stonden deze twee tegenover elkaar en toen trok Nadal aan het langste eind. De wedstrijd tussen Nadal en Auger-Aliassime is de derde wedstrijd op Court Philippe-Chatrier na de wedstrijd tussen Mertens en Gauff.

Carlos Alcaraz - Karen Khachanov

'Het wonderkind' Carlos Alcaraz mag het vandaag opnemen tegen Karen Khachanov. Het is de eerste keer dat deze twee het tegen elkaar op gaan nemen en dus zullen ze allebei moeten wennen aan elkaars speelstijl. Alcaraz is de huidige nummer zes van de wereld en is een fenomeen in wording afgaande op zijn recente resultaten. Karen Khachanov is de huidige nummer 25 van de wereld en kan dus toeslaan vanuit de 'underdog' positie.

Achtergrond

De druk stijgt nu de belangen groter worden. Vandaag staat in het teken van de vierde ronde van Roland Garros. De 'rondes' beginnen te veranderen in 'finales' en de wedstrijden beginnen steeds meer op krakers te lijken. Vandaag wordt de tennisliefhebber op zijn wenken bediend. Novak Djokovic tegen Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime tegen Rafael Nadal en Karen Khachanov tegen Carlos Alcaraz om maar eens een paar namen te noemen. De hele dag tennis van het hoogste niveau. Mis geen belangrijk moment de liveblog van Eurosport.

