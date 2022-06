Premium Tennis Iga Swiatek - Cori Gauff 14:30-19:02

Coco Gauff

Coco Gauff is in haar beste vorm tot nu toe. De Amerikaanse verloor geen enkele set op dit toernooi. De pas 18-jarige stormde twee jaar geleden de tenniswereld binnen en staat nu in haar eerste Grand Slam finale van haar carrière. Gauff lijkt constant alles onder controle te hebben als ze op de tennisbaan staat.

Iga Świątek

Iga Swiatek is de tennisster in vorm. De Poolse heeft op weg naar haar finaleplaats toe maarliefst 34 wedstrijden op een rij gewonnen. Als ze de finale wint komt ze gelijk te staan met Venus Williams. Zij won in 2000 35 wedstrijden op rij. Swiatek heeft al één Grand Slam op haar naam staan. Dat was Roland Garros 2020.

Toen wist ze Sofia Kenin te verslaan in twee sets. Swiatek voelt zich dus thuis op de gravelbanen in Parijs. In de aanloop naar de finale verloor ze slechts één set tegen Zheng. Verder kende Swiatek een relatief 'gemakkelijke' route richting de finale met geen enkele clash tegen een top-10 speelster.

