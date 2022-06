Trevisan wordt geboren in een sportfamilie en alles lijkt goed te gaan. Op het zestiende wordt haar vader echter gediagnosticeerd met een ernstige ziekte en besluit de moeder van Trevisan een andere weg in het leven in te slaan. Vanaf dat moment heeft Trevisan moeite om zich staande te houden en dat vertaalt zich naar moeite met eten. Maandenlang eet ze niet meer dan wat granen in de ochtend en een stuk fruit in de avond.

Trevisan stopt vier jaar lang met tennis, maar besluit zich uiteindelijk toch terug te knokken. In 2022 komt alles dan eindelijk samen. Ze wint haar eerste toernooi en haalt nu dus de halve finale van Roland Garros. Twaalf jaar nadat de eetstoornis zich ontwikkelde, is Trevisan waar ze wil zijn.

Eurosport expert Barbara Schett spreekt vol lof over Trevisan, die zich net als enkele andere tennissters uitspreekt over persoonlijke problemen: "Het is fantastisch om te zien dat zo veel, met name vrouwelijke spelers, openlijk spreken over hun problemen. Vorig jaar sprak Naomi Osaka over haar mentale gezondheid en Danielle Collins over haar endometriose. Nu spreken ook Madison Keys en Martina Trevisan zich uit over eetstoornissen."

"Er zijn zo veel uitgesproken speelsters nu. Dat geeft hoop aan andere meisjes die in eenzelfde situatie zitten. Het is goed om je kwetsbaar op te stellen en om te tonen dat je geen perfecte machine bent. Je kan nu zien aan Trevisan, die de halve finale van Roland Garros haalt, dat je je zelfs uit de donkere periodes in je leven kunt vechten om terug te keren op een hoog niveau. Het geeft aan hoe sterk ze is en dat is absoluut een inspiratie voor iedereen."

