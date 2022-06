Roland Garros | Nadal is nog net iets beter dan Djokovic onderweg naar halve finale

Nadal werd twee dagen na de derde vijfsetter ooit in zijn koninkrijk weliswaar niet opnieuw gedwongen tot een vijfsetter, zoals tegen Felix Auger-Aliassime, maar moest tegen zijn eeuwige uitdager toch wel degelijk tot het uiterste gaan. Djokovic probeerde er een slijtageslag van te maken, maar kreeg Nadal niet op zijn knieën.

Er werd vooraf veel gesproken over een nadelige avondsessie voor Nadal – lagere temperatuur, tragere baan, andere stuit van de bal – maar daar was weinig van te merken. De 35-jarige Spanjaard maakte continu de dienst uit en het is dat hij Djokovic in de tweede set liet ontsnappen, anders was het misschien wel eerder beslist.

Battle

Vanwege de lange rally’s, vele keren deuce en het tot het uiterste drijven van elkaar deden Nadal en Djokovic er wel lang over. Langer dan vier uur zelfs. Het wordt interessant om te zien of Nadal hier bijtijds van kan herstellen, want voor de verandering was deze strijd tegen Djokovic ‘slechts’ de kwartfinale.

Bij veel eerdere battles tegen Djokovic stond de hoofdprijs op het spel, dit keer duurt Roland Garros voor de eindwinnaar nog vijf hele dagen en twee partijen. Nadal komt in de halve finale uit tegen Alexander Zverev, die op zijn beurt vier sets nodig had om Carlos Alcaraz op de knieën te krijgen.

Nekslag

Het zag er zelfs naar uit dat Nadal een vijfsetter nodig zou hebben, maar hij knokte zich in set vier terug van een achterstand. Voor de verandering was het eens niet Djokovic, maar Nadal die zich terugvocht in de set… en aan het langste eind trok. Nadal meldde zich via een lovegame in de tiebreak en had op een gegeven moment negen van de laatste tien punten gewonnen, waarmee de beslissing was geforceerd.

Het duurde nog een paar punten om de nekslag toe te dienen, maar na de zoveelste rally en een te hoge, korte bal moest Djokovic zich definitief gewonnen geven. Feit is nu dat de Serviër, titelverdediger in Parijs, niet op gelijke hoogte kan komen met de 21 gewonnen Grand Slams van Nadal, terwijl hij in de race blijft om zijn eigen records te verleggen naar 22 in totaal en veertien keer winst van Roland Garros.

