Osaka heeft geen moment goed in de wedstrijd gezeten. De eerste set van 7-5 was vooral te omschrijven als een onwennig begin van het Roland Garros avontuur van beide tennissters. De tweede set was ook in het voordeel van de Amerikaanse in 6-4. Dit betekent meteen einde toernooi voor de Japanse voormalig nummer 1 van de wereld.

In aanloop naar het toernooi gaf Osaka nog aan mentaal gezien wel in orde te zijn . Fysiek gezien ging het misschien wat minder, want de afgelopen tijd had Osaka veel last van haar achilles. Vorig jaar trok de Japanse zich namelijk terug uit het toernooi vanwege mentale problemen. Dit werd zichtbaar toen ze vorig jaar niet naar de verplichte persconferentie ging.

