Roland-Garros

Het is niet de eerste keer dat deze situatie zich voordoet. Engelse commentatoren pleiten nu zelfs voor een regelwijziging. De situatie nu is dat fans alleen het stadion in mogen als de spelers van kant wisselen.

Dit is normaal gesproken dus om de twee games. Na de eerste game van de set is het echter nog niet toegestaan om het stadion te betreden, waardoor de fans dan moeten wachten tot na de derde game.

Sakkari

Deze flinke pauze zorgt voor dusdanig grote groepen dat het spel vervolgens vertraging oploopt. Spelers willen liever niet serveren bij een onrustige tribune. De vraag is echter wat het voordeel van deze regel precies is.

Eerder dit toernooi was er ook al een incident met een supporter. Maria Sakkari wilde de wedstrijd tegen Clara Burel uitserveren toen een fan de rust verstoorde en verzocht werd te vertrekken. Dit weigerde hij echter, waardoor de wedstrijd zeker drie minuten lang stillag.

