Roland-Garros

Ruud stond met 4-1 op een mooie voorsprong in de derde set, onderweg naar een voorsprong in de partij. En toen werden de spelers plots van de baan gedirigeerd door de beveiligers omdat het kort de vraag was of hun veiligheid wel gegarandeerd kon worden.

Onder toeziend oog van toernooidirecteur Amélie Mauresmo betrad een activist de baan om zich vliegensvlug vast te ketenen aan het net. Vermoedelijk is sprake van een protest op het gebied van klimaat. De boodschap op het t-shirt van de vrouw bood aanwijzingen in die richting.

Beveiliging te laat

Alles bij elkaar was de orde na een minuut of tien hersteld, het net gecontroleerd, de baan geveegd en konden de spelers terugkeren. Ruud verloor prompt enkele punten, maar de voorsprong was geruststellend genoeg om met enige extra vertraging alsnog 2-1 in sets voor te komen.

Eerder op de dag moest de halve finale tussen Rafael Nadal en Alexander Zverev al om een heel andere reden worden gestapt. Zverev verzwikte zijn enkel en raakte zo zwaar geblesseerd dat hij moest opgeven en op krukken het toernooi verliet.

