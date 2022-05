Het was inmiddels alweer een jaar geleden dat Osaka weigerde de pers te woord te staan tijdens Roland Garros. Iets wat normaal gesproken een verplicht nummer is. Osaka veranderde dat in wereldwijde aandacht voor mentale gezondheid en de invloeden die de pers daarop heeft. Mentale problemen was uiteindelijk ook de opgegeven reden voor het terugtrekken van Osaka uit het tennistoernooi.

In aanloop naar de 2022 editie van Roland Garros sprak de Japanse tennisster over haar vrees dat ze in contact zou komen met mensen die ze vorig jaar benadeeld heeft: "Ik maakte mij zorgen over de mensen die daar zijn. Ik ben niet tevreden met hoe ik de situatie toen behandeld heb, maar ik maak mij zorgen dat ik met mensen in contact kom die ik vorig jaar benadeeld heb en dat ik ze hier dan plotseling tegenkom."

Ad

Spanning

Roland-Garros Roland Garros | “Hij is voor niets en niemand bang” - Wilander over fenomeen Alcaraz EEN UUR GELEDEN

Ook de persconferentie waarin ze deze uitspraken deed, zorgden voor spanning bij Osaka: "Ik maakte mij ook zorgen over deze persconferentie. Ik wist namelijk dat ik hier een hoop vragen over ging krijgen."

"Als ik denk aan hoe ik er nu voor sta kan ik niet zeggen dat ik het achter mij gelaten heb. Natuurlijk denk ik er nog aan terug. Ook ben ik mij aan het voorbereiden voor dit toernooi, voor het geval dat. Maar over het algemeen ben ik in orde nu."

Hielblessure

De aanloop van de 24-jarige Osaka verloopt niet vlekkeloos. Eerder deze maand was Osaka afwezig in Rome vanwege een achillespeesblessure. Haar deelname aan Roland Garros was geen vraagteken: "Het is voor mij geen mogelijkheid om hier niet te spelen. Dus ik moet het maar managen. Ik moet wat pijnstillers nemen, maar ik heb wel meerdere Grand Slams gespeeld terwijl ik ergens last van had."

"Voor mij is mogelijk dat ik heel goed speel met een blessure, want dan heb ik het gevoel dat ik niks te verliezen heb."

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Roland-Garros Roland Garros | “Hij is voor niets en niemand bang” - Wilander over fenomeen Alcaraz EEN UUR GELEDEN