Roland-Garros

Ostapenko weet wat het is om te winnen in Parijs, ze schreef het toernooi in 2017 op haar naam, maar het is inmiddels een tijdje geleden (2017-2018-2019) dat ze haar beste resultaten neerzette. Ook tijdens deze editie ging het al vroeg mis.

De eerste set eindigde zelfs in 6-0 voor Cornet, waarna de oud-winnares zich nog wel terug wist te vechten in de wedstrijd door de tweede set met 1-6 te winnen. De beslissende set was wél spannend, waarbij Cornet kon rekenen op de steun van het Franse publiek.

Discussie

Terwijl Cornet een steuntje in de rug kreeg, ging het bij Ostapenko van kwaad tot erger. Ze zocht de discussie met de umpire omdat er te veel kabaal vanuit het publiek zou zijn tijdens rally’s, wat alleen maar olie op het vuur gooide en ze slaagde er niet meer in om een break achterstand ongedaan te maken.

De frustratie kwam tot een climax rondom het verloren matchpoint. Terwijl de Franse supporters samen met Cornet een feestje vierden, bedekte Ostapenko haar oren met haar handen om zogenaamd het gejuich niet te hoeven horen. Vervolgens beende ze met gezwinde spoed van de baan af.

Cornet mag het in de derde ronde opnemen tegen Qinwen Zheng, die op haar beurt Simona Halep versloeg.

