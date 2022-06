Het is dat Nadal erop blijft hameren dat elke split step zijn laatste kan zijn, anders was er maar één — kort — antwoord mogelijk geweest op die vraag. Overdrijft de Spanjaard de hoeveelheid pijn die hij voelt aan zijn voet? Tempert hij virtuoos de verwachtingen rondom zijn titelkansen? Of heeft zijn in Parijs aanwezige dokter — in ieder geval tot en met aanstaande zondag — het zenuwstelsel van zijn patiënt vakkundig uitgeschakeld?

Roland Garros | Bekijk de hoogtepunten van de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic

Ad

Energie

Roland-Garros Kijk live naar Casper Ruud - Maren Cilic in halve finale Roland Garros! 26 MINUTEN GELEDEN

Wellicht dat we het antwoord na het toernooi krijgen. Op dat laatste punt heeft hij toegezegd een verklaring te zullen geven. Tot die tijd zitten Zverev, Cilic en Ruud opgescheept met een 21-voudig Grand Slam-kampioen die enerzijds dagelijks zijn rap naderende ondergang voorbeschouwt en anderzijds genoeg energie over leek te hebben om desnoods nog een set of drie door te spelen tegen Novak Djokovic in de kwartfinale

Eén ding is zeker: schrijf Nadal nooit af. Of beter gezegd, ga er maar vanuit dat hij aan het einde van de rit met de Coupe des Mousquetaires tussen zijn kiezen poseert voor de fotografen.

Slechterik

De eerstvolgende die zijn borst nat kan maken is Zverev, die voor het tweede jaar op rij de halve finale heeft behaald. De Duitser past de rol van de slechterik als een maatpak. Zo deed hij in de kwartfinale de alom geliefde Carlos Alcaraz struikelen.

major. Beter te laat dan nooit… Het wonderkind had een mindere dag en de 25-jarige Zverev stond paraat om daar in vier sets van te profiteren. Het was bizar genoeg pas zijn eerste overwinning op een top10-speler op een. Beter te laat dan nooit…

Roland Garros | Zverev halvefinalist na eerste zege op toptienspeler in vorm van wonderkind Alcaraz

Oerdegelijk genoeg?

Zverevs doorgaans oerdegelijke behoudende speltype was bestand tegen de jeugdigheid van Alcaraz. Maar hoe zal zijn relatief risicoloze benadering uitpakken tegen de explosiviteit van de doorgewinterde Nadal? Hij heeft buiten de Grand Slam-toernooien om drie keer gewonnen van de man uit Mallorca, waaronder één keer op gravel.

Maar hoe waardevol is die ervaring als de regerend Olympisch kampioen op vrijdag voor de ultieme test in het mannentennis staat? Aan zijn grenzeloze zelfvertrouwen zal het in elk geval niet liggen. Bovendien kan hij terugkijken op een prima gravelseizoen, waarin hij bij alle grote toernooien tenminste tot de halve finale reikte.

Cilic-Ruud

Een meevaller voor Nadal en Zverev was dat zij al op dinsdag hun kwartfinaleduels afwerkten, al eindigde de avondkraker Nadal-Djokovic op woensdag. Voor de andere twee halve finalisten is de hersteltijd voor hun ontmoeting op vrijdag aanzienlijk korter.

Waar Cilic afgelopen woensdag vijf sets nodig had om zich te ontdoen van Andrey Rublev, gaf Ruud te kennen dat hij na zijn pitte late night clash met Holger Rune niet eerder dan donderdagochtend 04.00 uur in bed zou liggen.

Cilic kent het klappen van de zweep. De 33-jarige Kroaat won de US Open in 2014 en stond ook in de finale op Wimbledon (2017) én de Australian Open (2018). Winst tegen Ruud zou dus betekenen dat hij bij alle vier de majors de finale heeft gehaald, een ronduit waanzinnige prestatie in het tijdperk van de Big 4. Overigens heeft Cilic stiekem al een Roland Garros-titel op zak. In 2005 won hij het juniorentoernooi, door in de finale af te rekenen met de Fries Antal van der Duim.

Tien jaar jonger

In zijn eerste halve finale in Parijs treft Cilic in de persoon van Ruud iemand die ook nooit eerder zo ver kwam op het fijne Franse gravel. Sterker nog, de 23-jarige speler kwam dit toernooi voor het eerst voorbij de derde ronde en werd daarmee de eerste Noor ooit die dat flikte.

Qua ervaring en status heeft Ruud nog een lange weg te gaan om Cilic te benaderen, maar het feit dat hij tien jaar jonger is en momenteel op zijn favoriete baansoort opereert is duidelijk in zijn voordeel.

Eerdere ontmoetingen

Bovendien won hij beide eerdere ontmoetingen met de voormalig nummer drie van de wereld. Tegelijkertijd deed het niveau van Cilic in zijn vierde ronde tegen Daniil Medvedev op momenten denken aan zijn onhoudbare tennis tijdens de US Open in 2014. Als hij wederom zo voor de dag komt aanstaande vrijdag, zal Ruud vermoedelijk geen tijd en ruimte krijgen om zijn klassieke graveltennis — gebaseerd op geduld en zorgvuldige opbouw via de forehand — te spelen.

Roland Garros | Cilic meldt zich na match-tiebreak in halve finale ten koste van Rublev

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Kijk live naar Rafael Nadal - Alexander Zverev in halve finale Roland Garros! 27 MINUTEN GELEDEN