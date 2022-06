Het sneuvelen van wereldtoppers was dit jaar in Parijs eerder regel dan uitzondering bij de dames. Op de openingsdag moest favoriete Ons Jabeur al het veld ruimen en ook titelhoudster Barbora Krejcikova en Spaanse sensatie Paula Badosa overleefden de eerste week niet. De charme van het vrouwentennis zit dan ook voor een groot deel in de onvoorspelbaarheid en de kwaliteit in de breedte.

Temidden van de gezellige chaos weet Swiatek echter van geen wijken. Het is dat er geen hogere rankingpositie beschikbaar is, anders had de Poolse het geclaimd. Een dag na haar 21e verjaardag klopte de topseed Jessica Pegula in de kwartfinale en is ze slechts twee zeges verwijderd van een tweede titel op Roland Garros. Voor degenen die de tel kwijt zijn, de teller qua achtereenvolgende winstpartijen staat op 33…

Maar is Swiatek ongenaakbaar geweest dit toernooi? Zeker niet! De bagelbakkerij was niet zeven dagen per week geopend. Zo bood de Montenegrijnse Danka Kovinic serieus tegenstand in de derde ronde, waarna de 19-jarige Qinweng Zheng zelfs een set wist af te snoepen. Het probleem voor tegenstandsters is echter dat Swiatek in penibele posities brengen steeds zinloos blijkt. Dan komt ze immers met haar beste tennis op de proppen. Daria Kasatkina is de volgende die een poging mag wagen tegen de vriendelijkste beul van Parijs.

Klas van 1997

De Russin, als 20e geplaatst, is de volgende uit de klas van 1997 die doorbreekt met een halve finale op een major. Vijf generatiegenoten gingen haar voor, onder wie viervoudig Grand Slam-kampioene Naomi Osaka en Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko.

Kasatkina verloor nog geen set in Parijs dit jaar en rekende in haar kwartfinale af met landgenote Veronika Kudermetova. Minder vrolijk voor haar is de onderlinge balans van 1-3 tegen Swiatek. Nog vervelender is dat ze die drie nederlagen dit jaar heeft geleden. Kasatkina heeft zelf geen boodschap aan die cijfers en houdt vertrouwen in een positieve afloop. Niet in de laatste plaats omdat ze op haar favoriete baansoort staat.

Er zijn wel een paar redenen op te noemen waarom het een zware middag dreigt te worden voor Kasatkina. Zo is gravel ook de favoriete ondergrond van Swiatek. Daarnaast is serveren met een gemiddelde snelheid van grofweg 135 kilometer per uur (op de eerste opslag!) geheel voor eigen risico met de Poolse aan de overkant van het net.

Gauff-Trevisan

Als het Kasatkina niet lukt, dan is het aan Gauff of Trevisan om een strijdplan te bedenken. Spelen op gravel kan dat tweetal ook als de beste. De jonge Amerikaanse stond vorig jaar ook al bij de laatste acht, terwijl de felle Italiaanse in 2020 – nota bene als qualifier – hetzelfde deed. Tijdens die herfsteditie kenden Trevisan en Gauff hun enige eerdere treffen, in drie sets gewonnen door Trevisan. Ook Kiki Bertens werd toen geveld.

Dat Gauff, in Parijs als 18e gerangschikt, zich op den duur zou gaan mengen in de strijd om Grand Slam-titels was de verwachting. Op welk moment ze in zou stappen was de vraag. Sommige tennisvolgers verliezen uit het oog hoe jong ze nog is – met 18 jaar de jongste speelster in het speelschema – en durven zelfs te spreken van stagnatie.

Hype

Wie aandachtiger kijkt naar haar resultaten de afgelopen seizoenen zal echter een gestage en zorgvuldige opbouw zien. Ze was al eens de nummer 15 van de wereld, heeft de nodige topspeelsters geklopt en twee toernooizeges geboekt. Een enorme prijs greep Gauff nog niet, maar twee kwartfinales en nog eens drie vierde rondes op majors zijn prestaties waar sommige doorgewinterde speelsters een moord voor zouden doen.

Een gunstige bijkomstigheid van haar — in zekere zin onopvallende — traject is dat de hype is gaan liggen, dan wel is verplaats naar andere jonge sterren (lees: Emma Raducanu). Mocht de definitieve doorbraak dit toernooi plaatsvinden, dan heeft Gauff na een paar succesvolle jaren op de tour ervaring om op terug te vallen, in aanvulling op haar natuurlijke volwassenheid en steun van haar hechte familie (vader Corey is haar coach).

Kwart des doods

Tot slot is daar Trevisan, de linkshandige pitbull die bizar genoeg the last woman standing werd in het kwart des doods. Jabeur, Sakkari, Osaka, Anisimova, Kvitova, Kerber, Raducanu en Bencic bevonden zich in dezelfde ijzersterke sectie van het speelschema. In de kwartfinale ontdeed Trevisan zich in drie sets van Leylah Fernandez. In de week voor Roland Garros won ze het toernooi van Rabat, de eerste WTA-titel in haar loopbaan.

De 28-jarige speelster is op haar beurt dus bezig aan een winstreeks van tien partijen sinds de start van dat evenement tot en met de kwartfinale in Parijs. In de Franse hoofdstad heeft de nummer 59 van de wereld reeds 113 winners geproduceerd. Voor zowel Gauff als Trevisan ligt er nu een geweldige kans om de finale te bereiken van een Grand Slam-toernooi. Wie houdt de zenuwen in bedwang en de ballen binnen de lijnen?

