Het meest recente wapenfeit van Alcaraz in aanloop naar Roland Garros was zijn eindzege bij het Masters 1000-toernooi van Madrid . Het betrof een historische tennisweek, waarin de jongeman uit Murcia zijn 19e verjaardag vierde met achtereenvolgende overwinningen op Nadal en Djokovic. Nooit eerder slaagde een speler erin het illustere tweetal in hetzelfde graveltoernooi op de knieën te dwingen.

In beide partijen had Alcaraz drie sets nodig en tot tweemaal toe was hij degene die op de cruciale momenten zijn ontzagwekkend krachtige lichaam en vrije geest op één lijn kreeg. In aanvulling op zijn onvermoeibaarheid, explosiviteit, snelheid, slimheid en onuitputtelijke wapenarsenaal, bewees Alcaraz ook bij de les te zijn als de druk op zijn hoogst is. Kortom, alle karakteristieken van een groot kampioen zijn aanwezig bij de pupil van voormalig nummer één Juan Carlos Ferrero, die op zijn beurt in 2003 in de finale op Roland Garros Martin Verkerk klopte.

Ad

Roland-Garros Roland Garros | Iedere bal van iedere baan op het Parijse gravel zie je op discovery+ EEN UUR GELEDEN

Zesde major

major — te zien als een zwaktepunt. De afgelopen maanden won Alcaraz tevens het Masters 1000-toernooi van Miami (hardcourt) en de ATP 500-evenementen van Rio de Janeiro en Barcelona (gravel). Eén en ander maakt dat hij met recht beschouwd wordt als één van de drie grote favorieten in Parijs dit jaar. Er is geen aanleiding om zijn gebrek aan ervaring in wedstrijden om drie gewonnen sets — Roland Garros wordt pas zijn zesde— te zien als een zwaktepunt.

In zijn prille carrière heeft Alcaraz al vier vijfsetters gespeeld en er drie gewonnen. Gezien al zijn waanzinnige prestaties dit jaar, lijkt bovendien het feit dat hij vorig seizoen al de kwartfinale haalde op de US Open vergeten te zijn. Ook opmerkelijk is hoe normaal het wordt gevonden dat Zverev in 62 minuten aan de kant werd gezet in de finale in Madrid. De Duitser noemde zijn ontketende opponent na de afstraffing de beste speler ter wereld.

Alcaraz voegde de Duitser vakkundig toe aan zijn rijtje slachtoffers, waar Tsitsipas al deel van uitmaakte. Zonder enig spoor van arrogantie en met zijn kenmerkende brede glimlach verwoordde Alcaraz na zijn triomf voortreffelijk en ondubbelzinnig zijn plannen: "Ik denk dat ik er klaar voor ben om een Grand Slam-toernooi te winnen. Het is een doel voor me dit jaar. Ik ga er hard voor werken. Laten we zien wat er gaat gebeuren op Roland Garros."

Op dit moment ben je de beste speler ter wereld, en ook al ben je pas vijf jaar oud, je verslaat ons gewoon allemaal. Voor de sport is het geweldig dat we een nieuwe superster hebben die in de toekomst zoveel Grand Slams gaat winnen en de nummer 1 van de wereld gaat worden. Ik denk dat je hier in Madrid ook nog vaak gaat winnen - Alexander Zverev

Kwart des doods

topseed de eerste regel bezet. De Serviër kan in de kwartfinale al op vijfde reekshoofd Nadal stuiten. Alcaraz, nummer zes van de plaatsingslijst, is een potentiële tegenstander bij de laatste vier. Het goede nieuws voor de nieuweling is dat hij in geen geval beide grote meneren zal treffen. Het slechte nieuws voor tennisfans is dat een finale Nadal-Djokovic, Nadal-Alcaraz of Djokovic-Alcaraz er dit jaar niet in zit. En toen werd de loting verricht… Het drietal is bizar genoeg ingedeeld in dezelfde (bovenste) speelhelft, waar Djokovic als nummer één van de wereld ende eerste regel bezet. De Serviër kan in de kwartfinale al op vijfde reekshoofd Nadal stuiten. Alcaraz, nummer zes van de plaatsingslijst, is een potentiële tegenstander bij de laatste vier. Het goede nieuws voor de nieuweling is dat hij in geen geval beide grote meneren zal treffen. Het slechte nieuws voor tennisfans is dat een finale Nadal-Djokovic, Nadal-Alcaraz of Djokovic-Alcaraz er dit jaar niet in zit.

Op basis van recente vorm is Djokovic misschien wel de grootste favoriet. Vlak voor Roland Garros won de 20-voudig Grand Slam-kampioen zonder setverlies het toernooi van Rome, terwijl Nadal in de Italiaanse hoofdstad door zijn opspelende chronische voetblessure ten onder ging bij de laatste 16 en Alcaraz het evenement (wijselijk) links liet liggen om rust te nemen.

Djokovic

Djokovic is titelverdediger en zal naar alle waarschijnlijkheid extra geprikkeld zijn (ja, nóg meer) om de eindzege te pakken, nadat hij aan het begin van het jaar uit Australië werd gedeporteerd en hij machteloos toekeek hoe Nadal in Melbourne zijn 21e Grand Slam-trofee veroverde.

Bovendien was Djokovic niet ver verwijderd van een overwinning op Alcaraz in de eerdergenoemde ontmoeting in Madrid, terwijl hij op dat moment nog niet zijn beste niveau had gevonden. Hetzelfde geldt voor Nadal, die als 13-voudig winnaar altijd verzekerd is van een favorietenstatus op Roland Garros, ongeacht de vorm van de dag en zijn fysieke toestand bij aanvang van het evenement. Eenmaal gesignaleerd op het Franse gravel, is Nadal doorgaans niet te stoppen.

AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

Tsitsipas

Een loting kent ook winnaars. Zo hoeven Tsitsipas, Medvedev, Casper Ruud en Andrey Rublev zich pas in een eventuele finale druk te maken om Djokovic, Nadal, Alcaraz én of Zverev. Vooral Tsitsipas is een speler om rekening mee te houden in Parijs. De Griek lag vorig jaar stevig op koers om de titel te claimen, maar kon in de finale een 2-0 voorsprong in sets tegen Djokovic niet uitbreiden tot winst.

Tsitsipas leidt de tour dit jaar qua gewonnen wedstrijden en zegevierde in april voor het tweede jaar op rij bij het grote toernooi van Monte-Carlo. In Rome schopte hij het tot de finale en bevestigde daarmee zijn status als één van de beste graveltennissers van de wereld.

Roland Garros | Djokovic wint negentiende titel ten koste van Tsitsipas

Nederlanders

qualifier als tegenstander in de eerste ronde. Bij winst stuit hij op de flamboyante Fabio Fognini of het jonge Australische talent Alexei Popyrin. Daarna wacht eventueel een ontmoeting met Nadal in de derde ronde. Ook de nummer één van Nederland, die dit gravelseizoen in München zijn eerste ATP-finale behaalde, is dus terechtgekomen in het kwart des doods met Djokovic en Nadal. Voor het eerst in zijn loopbaan is Botic van de Zandschulp geplaatst op een major . Het 26e reekshoofd heeft aangenaam geloot met eenals tegenstander in de eerste ronde. Bij winst stuit hij op de flamboyante Fabio Fognini of het jonge Australische talent Alexei Popyrin. Daarna wacht eventueel een ontmoeting met Nadal in de derde ronde. Ook de nummer één van Nederland, die dit gravelseizoen in München zijn eerste ATP-finale behaalde, is dus terechtgekomen in het kwart des doods met Djokovic en Nadal.

Toernooidebutant Tallon Griekspoor zal vanaf het eerste moment bij de les moeten zijn. Ingedeeld in het tweede kwart — met Alcaraz en Zverev in de buurt — start de nummer twee van Nederland tegen Alejandro Davidovich Fokina. De jonge Spanjaard is het 25e reekshoofd en brak eerder dit gravelseizoen door met een zege op Djokovic in Monte-Carlo, waarna hij doorstootte tot de finale.

Vorig jaar schakelde de klein Spanjaard Botic van de Zandschulp uit in de tweede ronde in Parijs, waar hij uiteindelijk de kwartfinale zou halen.

Hoogtepunten Davidovich Fokina - van de Zandschulp - Roland-Garros Hoogtepunten

Heerlijke openingspartijen

Hoewel in voorbeschouwingen als deze vooral gekeken wordt naar het grotere plaatje, is het minstens zo leuk om een blik te werpen op de vroege rondes en her en der cirkels te zetten om pareltjes in het speelschema. Wat te denken van de volgende affiches in de eerste ronde:

Stan Wawrinka vs Corentin Moutet

Tallon Griekspoor vs Alejandro Davidovich Fokina

Casper Ruud vs Jo-Wilfried Tsonga

Denis Shapovalov vs Holger Rune

Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Musetti

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Vijf verhaallijnen om in de gaten te houden in Parijs 8 UUR GELEDEN