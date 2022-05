28 winstpartijen op rij. 5 toernooizeges. Een slordige 3,3 miljoen dollar. Het is de opbrengst van Swiatek sinds eind februari, toen ze in Doha iets bijzonders in gang zette. De Poolse verkeert in goed gezelschap. De laatste speelster die een soortgelijke reeks neerzette was namelijk Serena Williams, met 34 zeges op rij in 2013. Zus Venus lukte het in 2000 om 35 achtereenvolgende duels winnend af te sluiten, een prestatie die Swiatek evenaart bij winst in Parijs.

Ad

Echte concurrentie vindt Swiatek momenteel alleen in geschiedenisboeken. Op de WTA Tour is ze simpelweg onaantastbaar. De 20-jarige speelster won 42 van haar laatste 43 gespeelde sets en de uitslagen zijn vaak ronduit vernederend voor de oppositie. Zeker in finales…

Roland-Garros Roland Garros | Raducanu met goede moed in Parijs - "Vertrouwen in wat ik aan het doen ben" 7 UUR GELEDEN

Roland Garros 2020

Tijdens Roland Garros 2020 toonde Swiatek al aan hoe dominant ze kan zijn. Destijds won ze als nummer 54 van de wereld als eerste vrouw sinds Justine Henin in 2007 de titel zonder een set te verliezen. In 2021 bouwde Swiatek zorgvuldig verder aan haar loopbaan, door zich via constante resultaten te nestelen in de toptien. Nieuwe successen en uitschieters op de majors bleven echter uit en de moeilijke beslissing werd genomen om na een jarenlange samenwerking afscheid te nemen van succescoach Piotr Sierzputowski.

In zijn plaats kwam niemand minder dan Tomasz Wiktorowski, die in het verleden grote successen boekte met Agnieszka Radwanska. Onder zijn leiding is Swiatek (nog) agressiever gaan spelen, wat een meesterzet is gebleken. Ook de rol van sportpsychologe/performance manager Daria Abramowicz is niet te onderschatten. “The sky is the limit”, liet de doorgaans introverte en bescheiden Swiatek vol vertrouwen weten in Rome.

Jabeur

Is er dan niemand die een stokje kan steken voor wéér een triomftocht van Swiatek?

Waarschijnlijk niet, maar opvallend genoeg is er nog iemand die de afgelopen periode huis heeft gehouden op de tour. Het gaat om Ons Jabeur, de eerste Arabische speler — man of vrouw — in de mondiale top10. De Tunesische is een ware pionier, maar staat los daarvan zeer indrukwekkend te spelen dit gravelseizoen.

Zo won ze het grote prestigieuze toernooi van Madrid (Swiatek liet verstek gaan) en volgde ze die prestatie op met een finaleplaats in Rome. In de Italiaanse hoofdstad maakte Swiatek een einde aan het Tunesische sprookje.

Jabeur, tevens finaliste op het groene gravel van Charleston in april, is op basis van haar prestaties in aanloop naar Roland Garros de tweede grote kanshebber op de titel in Parijs.

Kapers op de kust

Mocht het schip van Swiatek stranden of de tank van Jabeur leeg raken, staat er een grote groep kapers op de kust klaar om te profiteren. Wat te denken van toppers Paula Badosa, Maria Sakkari en Aryna Sabalenka? Of nummer twee van de wereld en titelverdedigster Barbora Krejcikova? De Tsjechische maakt na maandenlang blessureleed haar comeback op de plek waar ze een jaar geleden vriend en vijand verraste door te zegevieren in het enkelspel én dubbelspel.

Ook buiten de toptien zijn speelsters terug te vinden die mogelijk mee kunnen dingen om de eindzege. Voormalig nummer één van de wereld Simona Halep won het toernooi al eens (2018) en staat momenteel met nieuwe topcoach Patrick Mouratoglou aan haar zijde verfrissend goed te spelen. De Roemeense is begonnen aan een nieuwe fase in haar fantastische loopbaan en heeft in de flamboyante Fransman een begeleider gevonden die voor nieuwe impulsen zorgt.

Gevaarlijke klanten

Andere voormalig Grand Slam-kampioenen in het hoofdschema zijn Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Victoria Azarenka, Garbine Muguruza (winnares 2016), Jelena Ostapenko (winnares 2017), Emma Raducanu, Angelique Kerber, Petra Kvitova en Sloane Stephens.

Nog niet in het bezit van Grand Slam-titels, maar desalniettemin gevaarlijk en in goede vorm zijn speelsters als Jessica Pegula, Danielle Collins, Daria Kasatkina, Belinda Bencic, Amanda Anisimova, Jill Teichmann en Coco Gauff.

Feit blijft dat het veld van goede huize moet komen om Swiatek een halt toe te roepen. Het lukte Andreescu kortgeleden op het gravel van Rome om met gevarieerd en gedurfd tennis een tiebreak af te dwingen tegen de Poolse. Vroeg in het gravelseizoen (Stuttgart) slaagde de Russin Liudmilla Samsonova er zelfs in om een set af te snoepen en Swiatek drie uur op de baan te houden.

De hamvraag in Parijs: gaat de topseed zeldzame momenten van menselijkheid tonen of blijft ze buitenaards te werk gaan?

Heerlijke openingspartijen

Hoewel in voorbeschouwingen als deze vooral gekeken wordt naar het grotere plaatje, is het minstens zo leuk om een blik te werpen op de vroege rondes en her en der cirkels te zetten om pareltjes in het speelschema. Zie hieronder een aantal spraakmakende openingspartijen…

Naomi Osaka vs Amanda Anisimova

Arantxa Rus vs Elena Rybakina

Anett Kontaveit vs Ajla Tomljanovic

Garbine Muguruza vs Kaia Kanepi

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Van de Zandschulp - "Geen gemakkelijke loting" 8 UUR GELEDEN