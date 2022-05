De US Open van 2021 was de grote doorbrak van Emma Raducanu. Op 18-jarige leeftijd wist de Britse haar eerste Grand Slam te winnen wat haar naar een 11e plek op de wereldranglijst bracht. Sinds haar overwinning is haar vorm wisselvallig en zijn de resultaten niet te vergelijken met haar Amerikaanse ervaringen.

Inmiddels heeft Raducanu meerdere blessures achter de rug en ook is ze een aantal keer van coach gewisseld. Tijdens Roland Garros is Raducanu zelfs van plan om zonder coach het toernooi aan te vangen. Met sparringspartner Raymond Sarmiento staat de 19-jarige tennister er niet alleen voor.

Ad

Ontbreken van een coach

Roland-Garros Roland Garros | Van de Zandschulp - "Geen gemakkelijke loting" 3 UUR GELEDEN

"Het is niet ingewikkeld", vertelde Raducanu tegen Eurosport toen ze gevraagd werd hoe ze met de coachwissels omging. "Op dit moment heb ik veel plezier in het tennissen. Tijdens de wedstrijden ben je je eigen coach, dus ik heb vertrouwen in wat ik hier aan het doen ben."

Over haar sparringspartner Raymond Sarmiento was Raducanu ook meer dan tevreden: "Vorig jaar heb ik een aantal weken met hem gewerkt. Hij is een goede gast, dus ik ben blij om hem hier bij mij te hebben."

Nieuw op het gravel

Dit seizoen is de eerste van Raducanu op de gravelbanen. "Ik heb flinke stappen gezet en heb mij sneller verbeterd dan verwacht."

"Ik kijk er naar uit om alles samen te voegen wat ik de afgelopen paar weken heb voorbereid."

Als junior is Raducanu al eerder in actie gekomen in Frankrijk: "Het is fantastisch om hier te zijn als een 'pro'. Je komt op plekken waar je als junior niet mag komen, dus ik ben nog aan het uitzoeken waar alles is."

"Ik hou er van om de Grand Slams en de grootste toernooien te spelen. Daarom tennis ik."

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Griekspoor: "Het zal een battle worden" 3 UUR GELEDEN