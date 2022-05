Roland-Garros

Raducanu baarde opzien door op achttienjarige leeftijd als een duveltje uit een doosje de US Open te winnen en sindsdien weet ze de spotlights op zich gericht, maar de prestaties blijven een beetje achter. Een coach heeft de Britse op dit moment niet en of die er snel komt, is ook de vraag.

Dit zorgt voor veel ophef in de tabloids, waar Raducanu zich probeert niet door te laten afleiden. Er wordt weer heel wat van haar gevraagd, want een vroege exit in Parijs is ongetwijfeld voer voor kritiek. De als twaalfde geplaatste Raducanu pakte de eerste set met 6-3, maar daarna werd het 1-6 en 1-6 voor Sasnovich.

Mentale druk

De vraag is enigszins of Raducanu volledig fit op de baan verscheen, maar dat moet later duidelijk worden tijdens de analyse van deze nederlaag. Ook is het onduidelijk of het een nadeel is dat Wimbledon op komst is voor Raducanu, waar ze zich vorig jaar terugtrok omdat de mentale druk te groot werd.

Het wordt interessant om te zien hoe de Britse de komende editie met de druk omgaat.

