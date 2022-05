De titelverdediger neemt deel aan zijn eerste Grand Slam van 2022, nadat hij de Australian Open moest missen toen hij het land werd uitgezet vanwege zijn vaccinatiestatus. Hierdoor miste hij ook de toernooien in de Verenigde Staten zoals Indian Wells. Zijn voorbereiding op Roland Garros verliep mede daardoor wisselend. Inmiddels lijkt Djokovic echter weer in vorm te komen.

Tennis | "Ik had niks meer over" - Djokovic voelt zich schuldig na verlies in finale

Kracht

Afgelopen weekend versloeg de Serviër Stefanos Tsitsipas in de eindstrijd van de Italian Open. De eerste set trok hij zelfs met 6-0 naar zich toe. Hiervoor verloor hij finales tegen Carlos Alcaraz en Andrey Rublev in respectievelijk Madrid en Belgrado. In Monte Carlo kon Djokovic nog vroeg naar huis na een nederlaag tegen Alejandro Davidovich Fokina.

Hoewel de meeste mensen vooral praten over Carlos Alcaraz en de fitheid van Rafael Nadal ziet Wilander Djokovic als de favoriet voor Roland Garros. "Revanchegevoelens maken van hem de favoriet. Alles wat hem de afgelopen maanden is overkomen, zal hem kracht geven. De winst in Rome is bovendien goed voor zijn vertrouwen", zegt Wilander.



"Tegen Davidovich Fokina speelde hij niet goed. Hij zag er moe uit. Maar dat is de afgelopen weken verbeterd. Hij laat weer zien dat hij ook lange, zware wedstrijden kan spelen."

Ervaring

Djokivic verdedigt in Parijs zijn titel op weg naar zijn 21ste Grand Slam-zege. Hiermee kan hij op gelijke hoogte komen met Rafael Nadal. Hoewel Wilander niet gelooft dat Djokovic zijn absolute topvorm al heeft te pakken, denkt hij dat zijn ervaring een voorsprong is op aanstormende talenten zoals Alcaraz.

"Hij weet hoe hij om moet gaan met druk", zegt Wilander. "Hij heeft goede herinneringen aan het spelen van zijn beste spel in Parijs en aan het winnen van belangrijke punten. Hij kan vertrouwen op zijn instinct en dat hij de juiste beslissing neemt op het juiste moment."

Niet te stoppen

"Wanneer hij de juiste keuzes maakt, dan geloof ik dat hij weer de beste speler ter wereld wordt", vervolgt de Eurosport-expert. "Ik denk niet dat hij de bal zo goed raakt als in het verleden. En ik weet zeker dat het vertrouwen niet hetzelfde is als in het verleden. Maar ik denk wel dat als hij in zijn eigen keuzes gelooft, hij niet te stoppen zal zijn."

