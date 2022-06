Roland Garros | Ruud is de beste viking en plaatst zich ten koste van Rune voor halve finale

De meer ervaren 23-jarige Noor schoot uit de startblokken en stond binnen de kortste keren op 5-0 en 6-1 omdat hij duidelijk de baas was in de rally. Rune maakte veel fouten en moest alle zeilen bijzetten om tegen de gravelspecialist een servicegame te winnen. Dat lukte uiteindelijk.

Waar Ruud behoorlijk constant en stabiel oogde, was bij Rune sprake van het tegenovergestelde. De negentienjarige was zeer druistig, sprak na vrijwel ieder punt met zijn spelersbox – waarin zijn trainer, moeder en zus zaten – en moest een ander tactisch plan verzinnen dan de rally aangaan.

Dropshots

Dat gebeurde in de tweede set. Rune merkte dat het zo’n slecht idee nog niet was om uit te gaan van een combinatie van dropshots en serve-and-volley, omdat hij op die manier tenminste wat punten wist te pakken. Wat punten werden games en vanuit de gewonnen games schreef hij zelfs de tweede set bij.

Ook in de derde set ging het gelijk op. Ruud was stabiel en stoïcijns, Rune bleef meer alle kanten op stuiteren. Soms hielp dat, soms werkte het tegen hem. Ruud was er altijd, Rune was er soms wel en soms niet en ook nog wel eens bezig met allerlei randzaken.

Moeder weggestuurd

Bijzonder was een moment halverwege de derde set, na het incasseren van een break. Rune begon nog maar eens tegen zijn spelersbox te schreeuwen, dit keer met de mededeling dat zijn moeder moest vertrekken. Prompt vertrok ze om pas in de vierde set weer in beeld gebracht te worden.

Direct na het voorval maakte Rune prompt zijn break achterstand ongedaan, maar in de tiebreak gaf de consistentie van Ruud toch echt de doorslag, waarna het voor Rune wel een erg moeilijk verhaal ging worden. Een te moeilijk verhaal zelfs. Gezien de grilligheid van Rune was het wachten op de break en die kwam, waarna het voor Ruud een kwestie was van uitserveren.

Zuinige felicitatie

Dat gebeurde, al was er op matchpoint een dubbele check van de umpire nodig om de laatste bal in te verklaren. Rune had al vaker de confrontatie gezocht, waarna er slechts een zuinige felicitatie vanaf kon voor zijn tegenstander. Daar leek Ruud ook iets van te vinden, maar hij was te blij met zijn kwalificatie voor de halve finale om er een groot ding van te maken.

In de halve finale wacht Ruud een opgave van een heel andere orde, als hij aantreedt tegen de 33-jarige en door de wol geverfde Marin Cilic.

