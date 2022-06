Roland Garros | Ruud plaatst zich in vier sets voor finale tegen gravelkoning Nadal

De 23-jarige Ruud stond pas in zijn eerste halve finale, terwijl Cilic (33) met zijn plek bij de laatste vier toetrad tot een select gezelschap van nu vijf nog actieve tennissers die op alle vier de Grand Slams minimaal de halve finale haalden.

De ervaring leek in de openingsfase in het voordeel van Cilic te spreken, hoewel hij wat veel onnodige fouten maakte. Dit weerhield hem er niet van om de eerste set op te eisen, maar wie had verwacht dat hij daarna zou doorstoten, kwam bedrogen uit.

Klimaatprotest

Het was namelijk Ruud die steeds beter en beter ging spelen, met een sterk staaltje serveren om het helemaal af te maken. Ook tegen een topper als Cilic toonde de Noor aan dat zijn statistieken geen toeval zijn. Zelfs een extra onderbreking als gevolg van een klimaatprotest kreeg hem er niet onder.

Op basis van de laatste twee jaar won hij de meeste gravelpartijen van iedereen, 65 stuks in totaal, en ook stond hij in acht finales, waarvan hij er zeven wist te winnen. Het aantal gewonnen partijen en behaalde finales gaat met eentje in de plus en vormt de mooiste van allemaal.

Ruud kwalificeerde zich op het Parijse gravel na drie uur tennis namelijk voor zijn eerste Grand Slam-finale. Hij komt daarin uit tegen Rafael Nadal, die eerder op de dag vrije doortocht kreeg naar zijn veertiende Roland Garros-finale nadat Alexander Zverev zijn enkel zwaar blesseerde en moest opgeven.

