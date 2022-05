Wimbledon besloot eerder al spelers uit Rusland en Wit-Rusland juist niet toe te laten tot het toernooi. Dit is in strijd met de lijn die de ATP en WTA heeft getrokken. Zij hebben bepaald dat spelers uit deze landen mogen deelnemen aan toernooien, maar alleen onder neutrale vlag. Het Engelse toernooi dreigt door de beslissing rankingpunten te verliezen.

Rafael Nadal nam hierover deze week geen stelling als lid van de spelersvakbond. "We hebben hier over gesproken, maar ik vind niet dat wij deze gesprekken al naar buiten kunnen brengen. Het enige dat wij kunnen doen, is contact houden met Wimbledon en met de rest van het ATP-management zodat we alle spelers binnen de ATP kunnen beschermen."

Geen eerlijke beslissing

Roland Garros volgt dus wel de ATP en WTA. "Er is hierin geen eerlijke beslissing te nemen. We volgen de Europese en wereldwijde lijn", zegt Mauresmo tegen France Inter. "Hierin worden de nationale teams van Rusland en Wit-Rusland vermeden, maar gelden er andere regels voor atleten als individuen, zolang ze maar onder strikte neutraliteit spelen."



"We zullen daar zeer zorgvuldig in zijn", vervolgt Mauresmo. "Als iemand pro-Poetin-uitspraken in de media doet, gaan er zeker sancties volgen."

Volle tribunes

Na de coronajaren zitten de tribunes van Roland Garros, dat start op zondag 22 mei, dit jaar weer vol. Mauresmo: "Tot nu toe zijn 90 tot 95 procent van de tickets verkocht. Dat is echt een succes."

