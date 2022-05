Roland Garros | Simona Halep verliest na paniekaanval - "Gelukkig kan ik nu weer lachen"

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor de 30-jarige Halep. Ze won de eerste set met 6-2 en kwam ook in de tweede set al snel een break voor. Toen ging het echter mis. De jonge Zheng brak terug, begon de rally's vanuit het achterveld te domineren en plots sloop er twijfel in het hoofd van de voormalig nummer een van de wereld. "Ik legde mezelf te veel druk op, omdat ik het hier goed wilde doen."

Roland Garros | Zheng speelt Halep horendol en wint in drie sets

Halep kreeg haar ademhaling niet meer onder controle en moest onderzocht worden door een dokter. Nadat de hartslag en bloeddruk van de speelster gecontroleerd waren, kreeg ze het groene licht om door te spelen, maar in het vervolg van de wedstrijd bleef ze het zwaar hebben. Ze zag de Chinese tiener Zheng uitlopen naar een eenvoudige overwinning (2-6, 6-2 en 6-2).

BLESSURELEED

De Roemeense heeft de laatste jaren veel fysieke problemen gekend en John McEnroe zag daarin de verklaring voor de plotseling instorting van de Roemeense. "Ze heeft last van blessures gehad en minder gespeeld dan ze zou willen. Dat kan je zelfvertrouwen beïnvloeden."

Na afloop was Halep open over haar paniekaanval. Ze sprak er zowel tijdens haar persconferentie als met Barbara Schett in The Cube ruiterlijk over haar twijfels. "De doktoren hadden alles gecheckt, alles was in orde. Het zat gewoon in mijn hoofd. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan."

BACK TO BUSINESS

"Na de wedstrijd had ik het heel zwaar, maar nu kan ik gelukkig weer lachen. Ik weet niet waar ik hierna zal spelen, maar ik ga morgen gewoon weer 'back to business' en me voorbereiden op de rest van het seizoen."

Tim Henman prees Halep om haar eerlijkheid en hoopt dat het andere spelers aanmoedigt om ook hun problemen bespreekbaar te maken. "Heel dapper dat ze zo eerlijk is. Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar dat anderen zien dat het ook iemand die zoveel gewonnen heeft overkomt, kan hen helpen."

WAAR KIJK JE?

