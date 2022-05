Premium Tennis Rafael Nadal - Botic Van De Zandschulp 17:00-20:00

Dit liveblog wordt opgestart zodra Van de Zandschulp en Nadal de baan betreden.

Achtergrond

Roland Garros is de eerste Grand Slam waarop Van de Zandschulp van start ging met een geplaatste status. Op basis van zijn positie op de ATP-ranglijst werd hij als 26ste ingeschaald en hij maakte zijn status waar door de eerste twee rondes te overleven. Dat ging vrij soepel, onder meer vanwege de opgave van Fabio Fognini

Voor Nadal is het tot dusver helemaal appeltje eitje aangezien, hij slechts twee korte optredens hoefde te verzorgen. De GOAT jaagt op zijn 22ste Grand Slam en veertiende kroon in Parijs, waar de omroeper al een dagtaak heeft tijdens het voorstelrondje.

Medvedev

Het palmares van Van de Zandschulp is nog een stuk leger, maar hij kan naam voor zichzelf maken door Nadal het vuur na aan de schenen te leggen. Is de Nederlander hiertoe in staat? De vorige twee keer dat de Veenendaler in actie kwam tegen een wereldtopper, beide malen tegen Daniil Medvedev, speelde Van de Zandschulp aardig, maar kon hij er niet echt een wedstrijd van maken.

Hoe is dat op gravel? Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf het moment dat Van de Zandschulp de baan betreedt. Hij en Nadal staan geprogrammeerd als derde partij op court Suzanne Lenglen.

