Samen met Carlos Alcaraz is Holger Rune de nieuwe ster van het mannentennis. De twee schelen slechts zes dagen en maken dit toernooi allebei grote indruk. De Deen liet vanaf het begin zien er ook vandaag weer te staan. De eerste set ging lang gelijk op, maar op het beslissende moment sloeg Rune toe en trok hij de set in 7-5 naar zich toe.

In de tweede set kwam Tsitsipas beter in zijn spel. De vele dropshots van Rune waren minder effectief en zo kon Tsitsipas de wedstrijd gelijktrekken met een setwinst van 6-3. Even leek het erop dat dit een klap was voor de jonge Deen, maar niets was minder waar.

Ad

Roland Garros | Rune wint van Tsitsipas

Roland-Garros Hoogtepunten Jessica Pegula - Irina-Camelia Begu - Roland-Garros Hoogtepunten 36 MINUTEN GELEDEN

In de vierde set bleef Rune maar uithalen met de forehand. In totaal sloeg hij maar liefst 43 winners. Tsitsipas had longen als een paard nodig om iets te kunnen uitrichten, want Rune liet de Griek de hele baan over lopen.

Zo wist Rune Tsitsipas langzaam te slopen. De derde set ging in 6-3 naar de Deen en in de slotset liep hij snel uit naar 5-2. Toen kwam er heel even zand in de machine. Rune verloor acht punten op rij en zo kon Tsitsipas het toch weer spannend maken. De Griek kreeg zelfs nog kansen om op 5-5 te komen, maar Rune bleef koel. Hij werkte de breekpunten weg en sloeg op het eerst matchpoint toe.

Parijs kan zich in de kwartfinale opmaken voor een Scandinavisch onderonsje. Rune speelt tegen Casper Ruud uit Noorwegen. Tegen Ruud kan Rune bij zijn debuut op Roland Garros meteen een plek in de halve finale veroveren.

Waar kijk je?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Roland-Garros Hoogtepunten Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer - David Vega Hernandez / Rafael Matos - Roland EEN UUR GELEDEN