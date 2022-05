Roland Garros | Stoppen slaan door bij Rublev na verloren tie-break - umpire geeft waarschuwing

De veger komt de baan op om het gravel klaar te maken voor de tweede set, vlak nadat de tie-break van de eerste set is afgelopen. Die werd met 7-5 gewonnen door de Zuid-Koreaan Soon-woo Kwon. Rublev leverde het beslissende spel is met een onnodige fout en toonde daarna nog meer onnodig gedrag.

Direct na het punt zie je de frustratie er al vanaf spatten bij de Rus, die overweegt zijn racket te slopen maar zich nog inhoudt. Heel eventjes dan. Eenmaal aangekomen bij zijn bankje slaat Rublev een bal boos weg, waarmee hij bijna een baanveger raakt.

Het petje van de veger valt van zijn hoofd, al lijkt dit slechts indirect te komen door de actie van Rublev. Hoe dan ook ontsnapt de veger aan een hard weggeslagen bal. De frustraties waren toen nog niet voorbij, want Rublev besloot ook zijn racket te slopen.

Voor de umpire was dit reden om wegens wangedrag een waarschuwing aan Rublev op te leggen. Terecht natuurlijk, maar ook ietwat mild omdat de ATP enige tijd geleden had laten weten zwaardere straffen op te leggen voor zulk wangedag. Dit na enkele narrow escapes en bijna-ongelukken.

Deze actie van Rublev kan ook in dat rijtje worden geschaard.

