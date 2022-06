Roland Garros | Swiatek benut breakpoint met bal die twee keer stuitert

Swiatek is al een tijdje de onbedreigde nummer één van de wereld, sinds het vervroegde pensioen van Ashleigh Barty na de Australian Open. Er wordt van de 21-jarige verwacht dat ze haar lange ongeslagen reeks omzet in een tweede overwinning van Roland Garros. Als het zo ver komt, wint ze 35 partijen op rij.

Ze is een goed eind op weg, maar kreeg in de eerste set van de kwartfinale flink wat tegenstand van Pegula. Wat niet meehielp, is dat Swiatek zelf ook niet foutloos speelde. Ze moest werken voor de punten, wat ook wel bleek uit het dropshot dat Pegula speelde in een poging op 3-3 een breakpoint weg te werken.

Niet gespot

Dat mislukte, want Swiatek legde de bal weg over het net. Maar wie in de herhaling nog eens goed keek, zag dat de bal wel degelijk twee keer had gestuiterd. Swiatek was dus te laat en het had een punt had voor Pegula moeten zijn. Op de baan ontging het echter iedereen; van umpire tot Pegula en vermoedelijk ook Swiatek.

Het scheelde erg weinig, maar er kwam geen hawkeye of videoscheidsrechter aan te pas waardoor de wedstrijd na een korte pauze werd hervat met een stand van 4-3 voor Swiatek, die met een tweede break doorstootte naar 6-3.

