Roland-Garros

Vanaf het eerste punt was het duidelijk dat Swiatek maar één doel voor ogen had. De Poolse begon scherp aan de wedstrijd, terwijl Gauff juist wat last leek te hebben van zenuwen. Ook geen verrassing, want de pas achttienjarige Amerikaanse stond voor het eerst in een finale van een Grand Slam.

Eerste set

Ondanks dat Gauff mocht beginnen met serveren was het Swiatek die de eerste game op het scorebord schreef. Pas in de vijfde game wist Gauff de nul achter haar naam te veranderen. De wedstrijd verder verliep vlot in het voordeel van Swiatek. Op haar forehand langs de lijn had ook Gauff geen antwoord en met 6-1 kwam er snel een eind aan de eerste set.

Tweede set

In de tweede set kwam Gauff iets beter uit de verf. De Amerikaanse ging wat gedurfder spelen en met wist zo Swiatek zelfs een keer te breken, maar het momentum bleef in het voordeel van de Poolse. Met het wat agressievere spel van Gauff slopen er ook wat meer fouten in en dat is precies niet wat je hebben wil tegen de nummer één van de wereld. Na een uur tennis en een tweede set die eindigde in 6-3 was de finale snel gespeeld.

Record

Met deze overwinning evenaart Swiatek het record van Venus Williams van 35 overwinningen op rij. Met de huidige vorm van Swiatek is het weleens mogelijk dat het record van dit millennium flink verbroken kan worden.

