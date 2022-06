Roland-Garros

De toeschouwers hadden misschien hoop op een spannende partij tussen de als 20e geplaatste Russin en Swiatek, maar die hoop bleek al heel snel vrij ijdel.

Kasatkina spurtte dankzij een servicebreak bij een 2-0 voorsprong voor de Poolse nog enigszins tegen, maar in totaal brak de winnares van 2020 haar opponente in de eerste set maar liefst drie keer. In 36 minuten was de eerste set beslecht.

Geen ommekeer

De tweede set werd niet veel spannender. Van een Poolse landdag was geen sprake, wie deze wedstrijd zou winnen was vanaf de eerste punten zo klaar als een klontje.

Na iets meer dan een uur stond er 6-2 6-1 op het scorebord, en dus plaatst Swiatek zich voor haar tweede Grand Slam-finale. Ze breidt haar indrukwekkende zegereeks uit naar 34 wedstrijden.

De Poolse gaat in de finale uitkomen tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Cori Gauff en de Italiaanse Martina Trevisan.

