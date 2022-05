De eerste set was Swiatek overduidelijk te sterk voor Kovinic. Ook de tweede set begon de Poolse sterk, maar haar spel verslapte wat en Kovinic had een antwoord gevonden op het spel van Swiatek. Twee keer brak Kovinic de servicegame van Swiatek. Maar toen Kovinic even haar scherpte verloor tijdens haar eigen servicegame sloeg Swiatek direct toe. Daardoor veranderde de tweede set in een tiebreak. Deze tiebreak pakte slecht uit voor Kovinic.

Met 31 overwinningen op rij gaat Swiatek door naar de vierde ronde van Roland Garros. Hier treft ze Alize Cornet of Qinwen Zheng.

Ad

WAAR KIJK JE?

Roland-Garros Hoogtepunten Andrey Rublev - Cristian Garin - Roland-Garros Hoogtepunten 22 MINUTEN GELEDEN

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Roland-Garros Roland Garros | Medvedev boekt in drie sets regelmatige overwinning op Kecmanovic 35 MINUTEN GELEDEN