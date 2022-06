Roland-Garros

Iga Swiatek is de revelatie van het vrouwentennis dit jaar. De Poolse won al 33 keer op rij, maar kreeg dit toernooi nog geen kans om op 'prime time' te laten zien hoe goed ze is. Dat Mauresmo als excuus aandroeg dat vrouwenwedstrijden minder aantrekkelijk zijn, schoot bij Swiatek in het verkeerde keelgat.

"Het is teleurstellend en verrassend, omdat zij ook onderdeel uitmaakte van de WTA. Ik denk dat het vrouwentennis ook veel voordelen heeft", aldus de nummer 1 van de wereld.

Lastige balans

Swiatek ziet dat er een lastige balans bestaat tussen wat de speelsters willen en wat prettig is: "Het is voor elke speler gemakkelijker om op een normaal tijdstip te spelen, maar ik wil zeker ook entertainen en mijn beste tennis laten zien elke wedstrijd."

Een argument dat vaak gebruikt wordt, is dat vrouwentennis niet stabiel genoeg is, maar volgens Swiatek kan dat ook als voordeel gezien worden: "Sommige mensen zeggen dat het onvoorspelbaar is en dat vrouwen niet consistent zijn. Maar dat kan ook iets heel aantrekkelijks hebben en het kan meer mensen aanspreken. Ik denk dat het aan de persoonlijke blik van de mensen ligt."

Mauresmo sloeg op haar beurt terug naar alle criticasters. De Française vindt dat haar uitspraken uit het verband zijn getrokken en dat ze slechts het beste wil voor de mensen die een kaartje gekocht hebben. Volgens Mauresmo is het niet meer dan eerlijk om een langere wedstrijd in de avond te spelen en dus valt de keuze vaker op de mannen.

