Parry is de nummer 97 van de wereld en groeide op een steenworp afstand van de banen van Roland Garros op. Ze werd dan ook flink aangemoedigd door het Franse publiek, dat toegestroomd was om de verrassing met eigen ogen te aanschouwen. Met het behalen van de tweede ronde evenaart Parry haar beste resultaat op een grandslam.

Krejcikova zei vooraf al weinig te verwachten van het toernooi. De nummer 2 van de wereld won vorig jaar, maar stond de afgelopen drie maanden aan de kant met een armblessure. Van een goede voorbereiding was dus zeker geen sprake.

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+