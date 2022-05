Roland Garros | Tot outsider gebombardeerde Jabeur moet gelijk haar koffers pakken

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Jabeur, maar het leek alsof de zenuwen op één of andere manier toch vat kregen op de winnares van het WTA-toernooi in Madrid. Ze won de eerste set nog met 6-3, maar kon het vervolgens niet afmaken.

Linette sloeg toe in de tie-break van de tweede set en trok ook in de derde set aan het langste eind. Terwijl de toeschouwers op het centre court zich klaarmaakten voor een match tiebreak maakte de Poolse een achterstand van 0-40 ongedaan, al kun je ook zeggen dat Jabeur meerdere keren in de fout ging.

Hoe dan ook, Linette kwam terug tot 40-40 en toen de stand weer in evenwicht was, voelde je de innerlijke paniek bij Jabeur, die het inderdaad niet kon bolwerken. Het is niet voor het eerst dat Linette voor een stunt zorgt; vorig jaar won ze in de tweede ronde de eerste set van Ashleigh Barty waarna niet veel later een opgave volgde.

