Roland-Garros

De eerste set ging met 6-2 naar Trevisan en in de tweede set was de Italiaanse nog maar één punt verwijderd van een overwinning in straight sets. Op eigen service kreeg Trevisan een matchpoint, maar Fernandez toonde zich taai en knokte zich terug.

Ze brak Trevisan en dwong een tiebreak af. In de tiebreak wist de Canadese vervolgens het momentum optimaal te benutten en dus werd het 1-1 in sets.

Terugvechten

Dit niveau kon Fernandez in de beslissende set echter geen vervolg geven. Trevisan sloeg meteen toe en liep uit naar een 4-0 voorsprong. Uiteindelijk deed Fernandez nog wel wat terug, maar in de problemen kwam Trevisan niet meer. Ze pakte de laatste set met 6-3.

In de halve finale speelt Trevisan tegen de winnares van de wedstrijd tussen Cori Gauff en Sloane Stephens. De twee Amerikaanse speelsters zijn op dit moment bezig aan hun partij op het Court Philippe-Chatrier.

