Roland-Garros

Al vroeg in de eerste set nam Tsitsipas de controle over de wedstrijd om deze vervolgens niet meer uit handen te geven. In drie sets, 6-2 6-2 6-1, was de Griek simpelweg te sterk voor zijn Zweedse tegenstander. Mikael Ymer leek niet in beste doen, terwijl Tsitsipas juist meteen goed in de wedstrijd zat. Die combinatie maakte het voor de finalist van 2021 gemakkelijk om zich te plaatsen voor de vierde ronde.

Met een wedstrijd van 92 minuten achter de rug mag Tsitsipas zich gaan klaarmaken voor de vierde ronde. Hier treft hij Rune of Gaston.

