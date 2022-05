Vlak voor zijn tweede trainingssessie van de dag — ditmaal met Grigor Dimitrov als maatje — meldde een opgeladen Van de Zandschulp zich. "Het gaat goed, na wat dagen getraind te hebben in Nederland", zo liet de kersverse top30-speler weten. Na intensieve weken in achtereenvolgens München (finaleplaats), Madrid (tweede ronde) en Rome (tweede ronde) kwamen een paar dagen rust en training op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen goed uit.

In Parijs verlopen de voorbereidingen op Roland Garros onder leiding van coach Peter Lucassen voorspoedig. Bovendien is Van de Zandschulp zeer te spreken over de omstandigheden in de Franse hoofdstad. "De banen hier hebben hebben een goede stuit en zijn harder dan de meeste banen gedurende het gravelseizoen. Ik kan er comfortabel op bewegen."

Vorige editie

Vorig jaar werd reeds duidelijk dat Van de Zandschulp goed uit de voeten kan op het gemalen baksteen van Roland Garros, toen hij er zijn eerste overwinning noteerde op Grand Slam-niveau. Als qualifier schopte hij het tot de tweede ronde, via een zege in vijf sets op toenmalig nummer 20 van de wereld Hubert Hurkacz. Hij werd — eveneens in vijf sets — geklopt door Alejandro Davidovich Fokina, die dit jaar in de eerste ronde oog in oog staat met Tallon Griekspoor

Roland Garros | Van de Zandschulp verlaat Parijs na ware thriller

"Mijn eerste wedstrijd winnen op een major was gaaf en dat zal me altijd bijblijven. Het is ook erg leuk om terug te keren op deze plek", aldus Van de Zandschulp, die enkele privileges geniet nu hij een geplaatste speler is. "In de eerste rondes ontloop je de grote jongens en verder heb je meer kansen om op het park zelf te trainen. Dat is een klein voordeel."

Loting

Op het moment van spreken was nog niet bekend dat Pavel Kotov de tegenstander is in de eerste ronde op zondag 22 mei. De Rus staat net binnen de top150 en verloor geen set in drie kwalificatierondes. Van de Zandschulp trof de 23-jarige speler één keer eerder bij een klein ITF-toernooi in 2017 en kwam destijds in twee sets als winnaar uit de bus. De oplettende tennisfan zal Kotov kennen als de man die begin april van Griekspoor won bij het ATP-toernooi van Marrakech.

Van een goede loting wilde Van de Zandschulp niet spreken. "Qualifiers zijn altijd lastige klanten. Die jongens hebben al drie potjes in de benen en spelen dus met vertrouwen. Ik zie dat dus niet als een gemakkelijke loting. Tegelijkertijd had het ook een stuk slechter uit kunnen pakken. Ik kijk echter niet verder dan de eerste ronde", verzekerde de kwartfinalist op de US Open van 2021.

Nadal

Wie wel verder durft te kijken ziet een potentiële ontmoeting met Fabio Fognini in de tweede ronde, gevolgd door een clash met 13-voudig toernooiwinnaar Rafael Nadal. Van de Zandschulp is dus terechtgekomen in het loodzware bovenste kwart, waar ook Novak Djokovic bivakkeert. Carlos Alcaraz is eveneens in dezelfde speelhelft terechtgekomen, weet ook de Nederlander.

"De drie grootste kanshebbers zitten bij elkaar — dat is best pittig! Ik denk dat dat Tsitsipas heel erg blij is met deze uitkomst."

Een duidelijke doelstelling spreekt Van de Zandschulp niet uit, maar gezien zijn geplaatste status — en mogelijk rekening houdend met zijn potentiële tegenstander in de derde ronde — laat hij toch iets los. "Ik vind het een moeilijke vraag, maar ik denk dat je in mijn positie tevreden kan zijn als je de derde ronde haalt. Alles daarna is mooi meegenomen."

Dubbelspel

Overigens neemt Van de Zandschulp ook deel aan het dubbelspel, aan de zijde van Griekspoor.

"Als je dubbelt moet je ook echt plezier willen maken, dus vandaar dat ik met Tallon speel. Het is daarnaast fijn als je af en toe wat extra potjes kan spelen en dingen kan oefenen."

