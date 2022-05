Roland Garros | Van de Zandschulp meldt zich na vier niet al te gemakkelijke sets in tweede ronde

In de eerste set bleek dat de Rus Kotov ondanks zijn ranking 143e tegen 29e goed partij zou kunnen bieden aan de Nederlander. Met harde groundstrokes gevarieerd met dropshots zette hij Van de Zandschulp onder druk. De Nederlander kwam op 4-2 op een break voorsprong, maar gaf die vervolgens gelijk weer uit handen. Daarna pakte hij opnieuw een break en serveerde de set op 6-3 uit.

Ondanks zijn setverlies gaf Kotov niet op met goed tennis spelen. De 23-jarige Rus overtuigde met zijn harde groundstrokes, normaal gesproken Van de Zandschulps wapen. Tot tweemaal toe brak een snaar van zijn racket. Waar Van de Zandschulp in zijn eerste set nog kon terugvallen op een uitstekende service, zeven aces, maakt hij in de tweede set slechts één. Hij werd tot tweemaal toe gebroken en verloor de set met 3-6.

Omslagpunt

Het omslagpunt voor Van de Zandschulp vond plaats in de derde set. Na eerder een break te hebben gepakt, verloor hij door slordig spelen zijn eigen servicegame op love. Hij begon tegen zichzelf te praten en sloeg een bal hard weg het publiek in. Hij ontving daarvoor een waarschuwing. Hij hield zijn aandacht er echter bij en wist meteen weer terug te breaken. Ook begon hij wat vaker een backhand ‘slice’ te spelen, waar de Rus moeite mee had.

Hij pakte de set na een lange negende game. Van de Zandschulp kreeg zelf twee breekpunten tegen, maar wist zijn tweede setpoint toch te verzilveren. Na een vroege break in de vierde set was het duidelijk wie de wedstrijd zou gaan winnen. Ondanks dat de Nederlander een aantal keer zijn focus verloor, wist hij toch de vierde set naar zich toe te trekken.

Van de Zandschulp speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Fabio Fognini en Alexei Popyrin.

