Zo bereikte de 26-jarige Nederlander onder andere de finale van het ATP-250 toernooi in München, waarin hij uiteindelijk moest opgeven vanwege fysieke klachten. Van de Zandschulp had moeite met ademen en kon daardoor de finale niet voortzetten.

Daarnaast won de Veenendaler vorige week in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Rome van de Amerikaan Sebastian Korda en ook dat levert de nodige ATP-punten op. Een 29e plek is het gevolg van de goede prestaties van de Nederlander, vanzelfsprekend zijn beste klassering uit zijn carrière.

Ook Tallon Griekspoor, de dubbelpartner van Van de Zandschulp in Parijs, is automatisch geplaatst voor het eerste Grand Slam van het jaar. De geboren Haarlemmer bezit momenteel de 64e plek op de ATP-ranglijst. Ook Aranxta Rus mag meedoen aan het hoofdtoernooi zonder zich te hoeven kwalificeren.

Van de Zandschulp hoopt zijn tweede ronde van vorig jaar volgende week te evenaren, als Roland Garros van start gaat. De Nederlander won tijdens de vorige editie knap van de Pool Hubert Hurkacz, maar verloor daarna van Alejandro Davidovich Fokina, de latere kwartfinalist.

Tijdens de corona-editie van 2020 kwam van de Zandschukp niet in actie op het gemalen baksteen in Parijs vanwege een blessure.

Zijn beste prestatie op een Grand Slam behaalde de Nederlander in september van vorig jaar, toen hij op Flushing Meadows de kwartfinale bereikte van de US Open. Hij zou uiteindelijk verliezen van de latere winnaar Daniil Medvedev, maar de Nederlander zou wel de enige zijn die een set wist af te snoepen van de in bloedvorm verkerende Rus.

