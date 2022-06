Roland-Garros

In de kwartfinale van dinsdag versloeg Nadal Djokovic na een geweldige strijd die maar liefst vier uur en twaalf minuten duurde.

Tijdens de persconferentie na zijn kwartfinale tegen Nadal sprak Djokovic over de introductie van nachtsessies door het toernooi. "Er zijn verschillende meningen over de avondsessies. Ik denk dat het te laat is om eerlijk te zijn. Maar de tv gaat over het geld, en zij beslissen, het is de wereld waarin we leven."

Ook Nadal sprak zich voor het toernooi al uit over de avondsessies, die hij niet ziet zitten. "Ik hou niet van de avondsessies op gravel. Ik hou er niet van om in de avond op gravel te spelen, omdat de luchtvochtigheid hoger is, de bal langzamer is en er zeer moeilijke omstandigheden kunnen zijn, vooral als het koud is."

Zverev in Madrid

Een paar weken terug had de Duitser Alexander Zverev ook geen goed woord over voor de avondsessies, toen tijdens het Masters-toernooi in Madrid. Omdat hij telkens in de avond moest spelen had hij op de finaledag weinig puf meer over om Carlos Alcaraz tegenstand te bieden.

"Weet je, als een normaal persoon de ene nacht om 04:00 uur 's ochtends en de volgende nacht om 05:00 uur 's ochtends naar bed gaat, zal het lastig zijn om wakker te blijven. Om de volgende dag een finale te spelen tegen Alcaraz, die voor mij op dit moment de beste speler ter wereld is, in een Masters 1000-evenement, is heel zwaar."

Ironisch genoeg speelden Alcaraz en Zverev dinsdag overdag tegen elkaar, en de Duitser sleepte de zege binnen na een absolute vier sets thriller. Omdat die wedstrijd tot 20:15 uur duurde, konden Djokovic en Nadal pas een klein uur later de baan op voor hun partij.

