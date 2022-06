#14

Niet Djokovic. Niet Alcaraz. Maar ‘gewoon’ weer Nadal. Hoe de recordkampioen het flikte met zijn haperende voet? In de voorbeschouwing op de halve finales op eurosport.nl werd al geopperd dat de meegereisde dokter van de Spanjaard mogelijk het zenuwstelsel van zijn patiënt had uitgeschakeld. Na afloop van de met 6-3 6-3 6-0 gewonnen finale tegen Casper Ruud bevestigde Nadal dat scenario met zoveel woorden. Met groot risico op nieuwe — andere— blessures speelde de nu 22-voudig Grand Slam-kampioen met een ‘verlamde’ voet. Die procedure gaat hij niet herhalen in de toekomst. Zijn deelname aan Wimbledon is dan ook uiterst onzeker en afhankelijk van het succes van een nieuw type behandeling dat hij binnenkort zal gaan uitproberen. Feit blijft dat Nadal na de Australian Open ook de tweede major van het jaar heeft gewonnen. Nooit eerder lukte het de man uit Mallorca om zowel in Melbourne als Parijs te zegevieren in hetzelfde seizoen. Zodoende is hij nog in de race voor het (Calendar) Grand Slam en heeft hij zijn voorsprong op Federer en Nadal uitgebreid. Wat kan hij nog uit zijn 36-jarige lichaam persen voordat het onvermijdelijke einde aanbreekt?

Swiatek soeverein

Na afloop van de Australian Open werd geconcludeerd dat Ashleigh Barty de onaantastbare koningin van het vrouwentennis was. Drie maanden later is de Australische (vrijwillig) van het toneel verdwenen. De verwachte chaos die ze achter zou laten is er nooit gekomen. Integendeel, een nóg dominantere nummer één is opgestaan. Swiatek won ten koste van Coco Gauff in de finale haar tweede titel op Roland Garros, nadat ze dit jaar ook al de beste was in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome. Zes(!) toernooien op rij werden gewonnen door de Poolse, die aan een winstreeks van 35 partijen bezig is. De laatste die dat aantal haalde was Venus Williams in 2000. Serena Williams (34) heeft ze reeds gepasseerd, terwijl Monica Seles (36) en Martina Hingis (37) binnenkort aan de beurt zijn als de 21-jarige speelster zo doorgaat. Je hebt domineren en je hebt domineren. Wanneer woorden tekortschieten, kan je beter de cijfers erbij pakken…

Djokovic raakt achterop & Big 3 uit top 2 gekegeld

topseed werd afgetroefd door zijn grote rivaal, die uiteindelijk zijn 22e Grand Slam-trofee in de wacht sleepte. Na er drie gewonnen te hebben in 2021, staat Djokovic halverwege dit seizoen ineens weer op een achterstand van twee majors ten opzichte van Nadal. Voorts raakt hij zijn nummer één-positie binnenkort weer kwijt aan Daniil Medvedev en zal zelfs Alexander Zverev hem inhalen. Uiteraard speelt het feit dat Djokovic de eerste drie maanden van het jaar duizenden punten niet kon verdedigen een enorme rol. Toch is het zo dat er na 18 jaar een einde komt aan Big3... In Melbourne werd hij geweerd en op Roland Garros stond Nadal al in de kwartfinale te wachten. Djokovic arriveerde in Parijs met goede moed — na het winnen van het grote toernooi van Rome — maar zal met gemengde gevoelens zijn vertrokken. De Serviër slaagde er niet in zijn titel te verdedigen. Om het nog vervelender te maken: dewerd afgetroefd door zijn grote rivaal, die uiteindelijk zijn 22e Grand Slam-trofee in de wacht sleepte. Na er drie gewonnen te hebben in 2021, staat Djokovic halverwege dit seizoen ineens weer op een achterstand van tweeten opzichte van Nadal. Voorts raakt hij zijn nummer één-positie binnenkort weer kwijt aan Daniil Medvedev en zal zelfs Alexander Zverev hem inhalen. Uiteraard speelt het feit dat Djokovic de eerste drie maanden van het jaar duizenden punten niet kon verdedigen een enorme rol. Toch is het zo dat er na 18 jaar een einde komt aan de ranking -heerschappij van de...

TeamNL op dreef

De Nederlandse tennissers hebben het uitstekend gedaan bij de voorbije editie van Roland Garros. De ogen waren aanvankelijk vooral gericht op Botic van de Zandschulp, die het maximale uit zijn verblijf in Parijs haalde. In de derde ronde — zijn beste prestatie op het Franse gravel — werd hij geklopt door Nadal. Tallon Griekspoor stuntte bij zijn toernooidebuut tegen de geplaatste Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De prijzen werden echter gepakt in andere disciplines.

Jean-Julien Rojer won in het heren dubbelspel en werd aan de zijde van partner Marcelo Arevalo de oudste Grand Slam-kampioen in het proftijdperk. Voor de veertigjarige was het zijn vierde eindzege op een major. Wesley Koolhof was voor het eerst de beste bij één van de vier belangrijkste toernooien in de tennissport. Hij won met Ena Shibahara het toernooi in het gemengd dubbelspel. Diede de Groot (rolstoel dames enkel & dubbel met Aniek van Koot) en Niels Vink (quad rolstoel heren enkel & dubbel met Sam Schröder) claimden ook de hoofdprijs.

Tieners drukken stempel

De spotlights stonden voorafgaand aan het toernooi gefixeerd op Alcaraz, die het in de halve finale zeker zou gaan opnemen tegen Nadal of Djokovic. De 19-jarige Spanjaard werd in de halve finale echter tegengehouden door Zverev. Ook leeftijdgenoot Holger Rune werd een halt toegeroepen bij de laatste acht, door uiteindelijke finalist Ruud. De succesvolste tiener was echter Gauff, die op 18-jarige leeftijd haar eerste Grand Slam-finale speelde. Ze was niet opgewassen tegen het machtsvertoon van Swiatek (wie wel?). Het tienersucces heeft voor een frisse wind gezorgd en geeft beide tours een leuke nieuwe dynamiek mee voor het restant van het seizoen.

