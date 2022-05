Bij het graaien in de grabbelton van het verleden zouden we de allereerste wedstrijd kunnen kiezen tussen Nadal en Djokovic. Vooral omdat die ook plaatsvond in de kwartfinales op Roland Garros. Die wedstrijd eindigde echter in een sof. Djokovic moest opgeven terwijl hij tegen een 6-4 6-4 achterstand aankeek.

De volgende zes ontmoetingen op Roland Garros werden ook allemaal door de Spanjaard gewonnen. 17 jaar na het eerste verlies van Djokovic in 2006 won hij voor het eerst van Nadal op het Parijse gravel. In 2021 versloeg hij hem in de halve finale van de Grand Slam.

Halve finale Olympische Spelen, 2008 - Nadal wint 6-4 1-6 6-4

In 2008 was al duidelijk uit welk hout Nadal en Djokovic gesneden waren. Als respectievelijk 22- en 21-jaar oude tennissers domineerden ze samen met Roger Federer het mondiale tennis. Op de Olympische Spelen in het Chinese Beijing stonden ze tegenover elkaar in de halve finale. Beide spelers waren debutanten op de Spelen.

Novak Djokovic en Rafael Nadal feliciteren elkaar op de podiumceremonie Foto: Getty Images

Djokovic had moeite in de eerste set en werd twee keer gebroken. Hij kon zich terug in de wedstrijd vechten, maar het was ‘Rafa’ die de eerste set pakte. Nadal was de favoriet die wedstrijd nadat hij dat jaar zowel Roland Garros en een paar weken voor de wedstrijd Wimbledon had gewonnen. Na de Spelen zou hij voor het eerst nummer één van de wereld worden. Al verloor Nadal in zijn laatste toernooi voor de Spelen in Cincinnati juist van Djokovic.

Djokovic liet in de tweede set zien dat hij een weerwoord had tegen het aanvallende spel van Nadal. Met aanvallende ballen en een hoge intensiteit wist hij de druk op Nadal te leggen. Hij zou de tweede set winnen met 6-1. De vechtwedstrijd kende een episch slot. Op matchpoint van de Spanjaard kreeg Djokovic een smashmogelijkheid, maar die mislukte volledig, een zogenaamde ‘Djokosmash’. Nadal bereikte de finale en won daar goud. Djokovic wist uiteindelijk nog een bronzen plak te halen.

Halve finale Madrid, 2009 - Nadal wint 3-6 7-6(5) 7-6(9)

In de strijd tussen Nadal en Djokovic wordt vaak 2009 aangehaald als een van de mooiste jaren. Negen keer speelden ze tegen elkaar dat jaar. De halve eindstrijd in Madrid in het bijzonder staat veel tennisliefhebbers nog op het netvlies.

Vier uur en drie minuten, zo lang duurde de wedstrijd. Op dat moment was er nog nooit een wedstrijd geweest op een regulier ATP-toernooi die langer duurde dan deze epische uitputtingsslag. Djokovic won meer punten, 125 tegen 120, Djokovic kreeg zelfs drie matchpoints. Toch was het de Spanjaard die in eigen land aan het langste eind trok.

Finale Australian Open, 2012 - Djokovic wint 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5

De ontmoeting tussen Nadal en Djokovic in Madrid duurde lang. Drie jaar later deden ze dat in de finale van de Australian Open nog eens dunnetjes over. Iets minder dan zes uur lang duurde de wedstrijd, opnieuw een record.

De Spanjaard won de eerste set door op 6-5 voor de eerste keer de service van Djokovic te breken. In de tweede set ging het opnieuw lang gelijk op, maar het was Djokovic die nu op de belangrijke punten iets beter was. Nadat Djokovic ook de derde set met ruime cijfers had gewonnen, hij verloor slechts twee punten op eigen service, leek hij op weg naar de overwinning. Toch was het Nadal die zich kon herpakken in de vierde set.

De vijfde set was een echte titanenstrijd. Beiden waren zichtbaar vermoeid en bewogen een stuk trager over de baan in Melbourne. Nadal was de eerste die een break pakte in die set. ‘Nole’ brak terug met zuiver spel vanaf de baseline. De Sërviër wist opnieuw Nadal te breaken en kon zo om 01:37 uur lokale tijd de trofee omhoog houden.

Novak Djokovic schreeuwt het uit na zijn Australian Open winst in 2012 Foto: Getty Images

Halve finale Roland Garros, 2013 - Nadal wint 6-4 3-6 6-1 6-7(3) 9-7

Op het Parijse gravel kwamen Nadal en Djokovic elkaar in 2013 tegen in de halve finale. Zoals de stand al doet vermoeden hoort ook deze wedstrijd in het rijtje iconische wedstrijden thuis.

Nadal was aan de winnende hand. In de vierde set had hij slechts twee punten nodig om de wedstrijd te winnen. De Serviër bleef echter door strijden en wist in de mogelijk beslissende game terug te breaken. Daarna won hij ook nog de tiebreak.

In de vijfde set werd er opnieuw met krachten gesmeten. Op een gegeven moment keek hij tegen een 2-4 achterstand aan, maar gesteund door het Parijse publiek wist hij zich terug te vechten. Uiteindelijk kende de set zestien games, 9-7 en won Nadal.

Halve finale Wimbledon, 2018 - Djokovic wint, 6-4 3-6 7-6(9) 3-6 10-8

Na een jaar vol blessures in 2017 en slechte prestaties op de Australian Open en Roland Garros dat jaar hadden weinig mensen hoge verwachtingen van Djokovic. De Serviër was zelfs uit de mondiale top-20 gekukeld. Na lastige wedstrijden tegen Kyle Edmund en Kei Nishikori zou Nadal een maatje te groot moeten zijn.

Tegen zijn rivaal zagen we voor het eerst weer wat terug van de oude Djokovic. Met voor Wimbledon ongebruikelijk baselinespel gaven de twee elkaar weinig ruimte. Beide mannen vermaakten het Londense publiek met geweldige punten. Na vijf uur en een kwartier spelen was Djokovic de sterkste.

Novak Djokovic en Rafael Nadal na hun halve finale Foto: Getty Images

